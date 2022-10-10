Вибухи лунають у Харкові (оновлено)
У Харкові лунають вбухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Також інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Попередньо три прильоти до Харкова. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання. Фахівці обленерго, наші комунальники роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова", - додав пізніше мер Ігор Терехов.
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+7 Жива1008ом альфа омега зеро #512243
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