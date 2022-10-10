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Вибухи лунають у Харкові (оновлено)

ракета

У Харкові лунають вбухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо три прильоти до Харкова. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання. Фахівці обленерго, наші комунальники роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова", - додав пізніше мер Ігор Терехов.

Також читайте: Рашисти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, - Козицький

Автор: 

Харків (5549)


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Топ коментарі
+8
Смерть путлеру! Смерть кацапам!
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10.10.2022 10:16
+7
що там ЗЕене каже?, "па бєлгараду стрілять нізя?"
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10.10.2022 10:05
+7
По москве можно и нужно ,,,
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10.10.2022 10:10
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що там ЗЕене каже?, "па бєлгараду стрілять нізя?"
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10.10.2022 10:05 Відповісти
По москве можно и нужно ,,,
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10.10.2022 10:10 Відповісти
Чтоб привести их в чувства ,,
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10.10.2022 10:15 Відповісти
НЕ зволікати жодної години. Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх) Очикування _- ЗРАДА, не бажання цього робити - ЗРАДА
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10.10.2022 10:17 Відповісти
не волайте Ви так..А то сюприза не получиться
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10.10.2022 10:56 Відповісти
Взять бы кусок асфальта , и как е?ануть бы по кремлю! Что бы как в песне поется!
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10.10.2022 10:14 Відповісти
Лучше кусок в 100 мегатонн !!!
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10.10.2022 10:32 Відповісти
Так в асфальте же все !
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10.10.2022 11:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 10:14 Відповісти
Смерть путлеру! Смерть кацапам!
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10.10.2022 10:16 Відповісти
путен - сатанинскотеррористическое дерьмо !!!
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10.10.2022 10:27 Відповісти
Ублюдки грьобані..
Треба було ще в 91 му іх стеліризувати
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10.10.2022 10:57 Відповісти
Это только начало. Мобилизация скорее была блеф, отвлечь. Либо стало ясно что пользы нет. Ракетами засыпят. Повторяю, нам терять нечего, потеряно все кроме своей жизни. Только срочно Яо! Возможно это толкнет запад вступить в конфликт. Как? А пусть решают. Тварям отступать некуда. Они пошли на все. Мир на грани катастрофы. Сами мы не справимся. Ясно было сразу. Какие тут гаубицы? Курам на смех.
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10.10.2022 11:25 Відповісти
 
 