Вибухи лунають у Харкові (оновлено)

У Харкові лунають вбухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо три прильоти до Харкова. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання. Фахівці обленерго, наші комунальники роблять все можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова", - додав пізніше мер Ігор Терехов.

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