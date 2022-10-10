Рашисти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, - Козицький

Зафіксовано удари по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу.

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