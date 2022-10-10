Рашисти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, - Козицький
Зафіксовано удари по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу.
Топ коментарі
+17 arye z.
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+9 oleg1966
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+4 Valter Valter
показати весь коментар10.10.2022 10:10
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10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників
Він біснується.
Він себе вже не контролює, тому що сьогоднішній масований обстріл усієї України, її міст, жодною мірою не впливає на розклад сил на полі бою і не просуне російську армію ні на один метр.
Так він на московіі будинки з московітами підривав, НОРД-ОСТ, газогони ПП1 та 2, Чечню, Грузію, Молдову, бо усі в ООН та ОБСЄ з ЄС проМОВЧАЛИ, витріщивши очі, а Україна дала по яйцям *****!!
Тепер він від безсилля і гризе свій прутень!!!
А за убивства ****** Украіеців відповідальні Стефанчук-Зеленський з усіма своїми Урядами, а особливо - Таран із Заманою!!
У кацапов нету такого числа ракет, чтобы одними ракетами нанести серьезный ущерб. А вот авиабомбы по 10-20 тонн боекомплекта, да даже на сушке 4 тонны, которые могут сбросить с высоты 6-12 тысяч метров (ПЗРК работать не будут, гепарды тоже), это уже стократно большая угроза.
Залужный - нужно отвечать по полной !
https://youtu.be/FgafG5ZrSD4
******* рашисти казяться від програшу та безсилля у розпочатій війні проти України!!
Проти ракетних обстрілів, на жаль, Украінці асфальтом з доріг крадівництва за три роки не зможуть прикритися!!!
Порошенка оновлене ППО не зможе усіх прикрити!
Гончарук на самокаті, Міноборонівські Таран із заступниками та Замана із своїм кодлом «чомусь» на посадах, за убивчу для Українців сьогодні, свою БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ!!
Смерть рашистам ***** та зкацапленим гнидам в Україні!!!