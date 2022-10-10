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Рашисти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, - Козицький

ракета

Зафіксовано удари по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунають у Львові

Автор: 

Львів (3064) обстріл (28171) ракети (4000) Козицький Максим (126) Львівська область (2414)


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Топ коментарі
+17
Теза, що підрив Кримського мосту ***** прийняв на особистий рахунок, як найжорстокішу образу, отримує матеріальне підтвердження.
Він біснується.
Він себе вже не контролює, тому що сьогоднішній масований обстріл усієї України, її міст, жодною мірою не впливає на розклад сил на полі бою і не просуне російську армію ні на один метр.
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10.10.2022 09:59
+9
Шановні земляки! Будьте дуже обачні сьогодні, перемістіться в укриття і чекайте поки цей жах закінчиться.

10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників
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10.10.2022 09:57
+4
Может мы уже перекроем нефтепровод *дружба* качающий рашистам деньги из Европы? Или будем дальше *дружить*?
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10.10.2022 10:10
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Шановні земляки! Будьте дуже обачні сьогодні, перемістіться в укриття і чекайте поки цей жах закінчиться.

10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників
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10.10.2022 09:57 Відповісти
Теза, що підрив Кримського мосту ***** прийняв на особистий рахунок, як найжорстокішу образу, отримує матеріальне підтвердження.
Він біснується.
Він себе вже не контролює, тому що сьогоднішній масований обстріл усієї України, її міст, жодною мірою не впливає на розклад сил на полі бою і не просуне російську армію ні на один метр.
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10.10.2022 09:59 Відповісти
Хай казиться *****, може сдохне скоріше.
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10.10.2022 11:30 Відповісти
***** усе зробив сам з Кримським мостом, руками ФСБ !!!
Так він на московіі будинки з московітами підривав, НОРД-ОСТ, газогони ПП1 та 2, Чечню, Грузію, Молдову, бо усі в ООН та ОБСЄ з ЄС проМОВЧАЛИ, витріщивши очі, а Україна дала по яйцям *****!!
Тепер він від безсилля і гризе свій прутень!!!
А за убивства ****** Украіеців відповідальні Стефанчук-Зеленський з усіма своїми Урядами, а особливо - Таран із Заманою!!
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10.10.2022 11:38 Відповісти
На *********** шухера не видно. Если бы они так действовали, то подготовили бы бомбардировщики для нанесения последующего удара. И тогда бы стоило действительно перестать сбивать ракеты и сфокусировать огонь на бомбардировщиках, даже если ракета была захвачена в цель.

У кацапов нету такого числа ракет, чтобы одними ракетами нанести серьезный ущерб. А вот авиабомбы по 10-20 тонн боекомплекта, да даже на сушке 4 тонны, которые могут сбросить с высоты 6-12 тысяч метров (ПЗРК работать не будут, гепарды тоже), это уже стократно большая угроза.
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10.10.2022 10:07 Відповісти
Та понятно, что ракет у них нет - это мираж
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10.10.2022 10:35 Відповісти
Зеленский не ссцы !
Залужный - нужно отвечать по полной !
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10.10.2022 10:08 Відповісти
Асвафьтними катапультами? Довбой#би.
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10.10.2022 10:16 Відповісти
Может мы уже перекроем нефтепровод *дружба* качающий рашистам деньги из Европы? Или будем дальше *дружить*?
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10.10.2022 10:10 Відповісти
Не можна , а то пуйло нападе .
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10.10.2022 10:13 Відповісти
ну опу может быстро гром 2 склепать, или на это надо деньги тратить, ведь жалко сколько одна ракета асфальта стоит
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10.10.2022 10:19 Відповісти
Пане Байден, якої ще ескалації ви чекаєте? Мало руйнувань і смертей? Невже не зрозуміло, що цому бандюку вже треба дати по зубах, щоб і фамілію свою забув!
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10.10.2022 10:26 Відповісти
ВОТ ВАМ *** А НЕ УКРАИНА !!!!!

https://youtu.be/FgafG5ZrSD4
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10.10.2022 11:00 Відповісти
ФСБешне лайно по підривало будинки з людьми на московіі, Чечні, МН17, НОРД-Ост з дітьми, газопроводи, а тепер і свій кримський міст !!!
******* рашисти казяться від програшу та безсилля у розпочатій війні проти України!!
Проти ракетних обстрілів, на жаль, Украінці асфальтом з доріг крадівництва за три роки не зможуть прикритися!!!
Порошенка оновлене ППО не зможе усіх прикрити!
Гончарук на самокаті, Міноборонівські Таран із заступниками та Замана із своїм кодлом «чомусь» на посадах, за убивчу для Українців сьогодні, свою БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ!!
Смерть рашистам ***** та зкацапленим гнидам в Україні!!!
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10.10.2022 11:24 Відповісти
 
 