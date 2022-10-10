Вибухи лунають у Львові

Звуки вибухів чути у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Львові чутно звуки вибухів", - зазначають кореспонденти.

Голова ОВА Максим Козицький заявив про роботу ППО.

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