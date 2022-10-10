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Вибухи лунають у Львові

ракета,обстріл

Звуки вибухів чути у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Львові чутно звуки вибухів", - зазначають кореспонденти.

Голова ОВА Максим Козицький заявив про роботу ППО.

Також читайте: Рашисти обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ та низку населених пунктів Харківщини, - Синєгубов

Автор: 

Львів (3064) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+40
Ракетами не виграти війну,цим тільки ще більше розлютять Україну і збільшать допомогу світу..У ***** істерика,їбашить зі всього що в нього осталося
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10.10.2022 09:25
+33
ну це вже просто треба вимагати в США ракети великої дальності!

це вже всі межі перейшло!
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10.10.2022 09:23
+31
Богуцька - це кончена хвойда і потвора , якій місце в дурці , а не у ВР Украіни !!
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10.10.2022 09:42
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Прям как вчера хотела Богуцкая.
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10.10.2022 09:21 Відповісти
Народна депутатка України від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька потрапила у скандал, висловившись у мережі про ракетні удари Росії по півдні та сходу нашої країни. Політикиня вважає, що РФ діє нелогічно, атакуючи ці території української держави, оскільки, за її словами, самі кремлівські пропагандисти називали жителів південно-східної сторони "своїми". Більш відповідніше, як заявила Богуцька, було б стирати з землі Захід України.

Відповідний пост, під яким миттєво з'явилося багато негативних коментарів, вона опублікувала на своїй сторінці у https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/pfbid0Erbawwa6MzrRbFJa8zFsnyWyagWDUab7FjfcSbcF4MgEPnhg1RvN34g1rBvtUGHol Facebook . Цитата в Обозреватель (09.10.22)
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10.10.2022 09:37 Відповісти
У голові - вата. У її "мозоку " війна давно закінчилась.
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10.10.2022 09:40 Відповісти
Богуцька - це кончена хвойда і потвора , якій місце в дурці , а не у ВР Украіни !!
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10.10.2022 09:42 Відповісти
Так,зеленi слуги-це зборище смiття,Богуцька представник цього смiття.
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10.10.2022 09:53 Відповісти
Да в Раде ( у слуг) половина із дурки
Пора вияснить яка цука формувала списки партії слуг
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10.10.2022 10:15 Відповісти
В області теж
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10.10.2022 09:22 Відповісти
ну це вже просто треба вимагати в США ракети великої дальності!

це вже всі межі перейшло!
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10.10.2022 09:23 Відповісти
ПВО на финишном этапе полета ракеты крайне малоэффективно. Давно пора открыть военную базу в Казахстане секретную, откуда до аэродромов кацапских совсем недалеко. Там же и держать ПВО, оттуда же и вести войну, иначе ничего не получится сделать.

А пока можно ответить военным нападением на Приднестровье. Перерезать там всю русню под ноль. На это у нас силы есть и это будет достойным ответом, учитывая угрозы лошади.
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10.10.2022 09:24 Відповісти
давно пора таким как ты троллям прикупить мозг
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10.10.2022 09:29 Відповісти
ти генератор чудових ідей, я б сказав - геніальних. ось тільки не можу зрозуміти, чи ти геній чи просто їбанутий
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10.10.2022 10:24 Відповісти
Ракетами не виграти війну,цим тільки ще більше розлютять Україну і збільшать допомогу світу..У ***** істерика,їбашить зі всього що в нього осталося
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10.10.2022 09:25 Відповісти
Кого розлютить. Тих калік що остануться після масованих ракетних ударів?
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10.10.2022 09:31 Відповісти
Надіюсь така моральна каліка як ти не виживе на кацапії.
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10.10.2022 09:41 Відповісти
Так само думає кремлівський карлик , що залишаться одні каліки ,
але каліки теж вміють воювати !!
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10.10.2022 09:44 Відповісти
Ти ще про вялікую і непабедімую розкажи, для української армії терористичні удари *********** по мирним жителям, крім ще більшою супротиву та люті не несуть. Не допоможуть цьому перевертню ніякі вундервафлі.
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10.10.2022 09:44 Відповісти
Це такими, як у кацапів. Ними тільки цивільних кошмарити. А ті, якими Хаймерси стріляють, суттєво вплинули на хід війни. Томагавки - теж гарна річ, але для них зараз нема пускових установок наземного базування.
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10.10.2022 10:47 Відповісти
Рашиський чорт вже зовсім поїхав ,ця наволоч хоче нас зламати ні **** здохни і разом з тобою імперія зла.
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10.10.2022 09:26 Відповісти
Кацапы лучше всех выпрашивают атакамсы у запада. И танки
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10.10.2022 09:26 Відповісти
С ********* ракети запустили???
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10.10.2022 09:27 Відповісти
Как видим то что США нам не давало ракеты большой дальности от ескалации не спасло. Делайте бл**** выводы. И хватит уже смотреть что рашисты скажут. Они хотят только одного- обстреливать нас не боясь ответных ударов. Так что давайте нам дальнобойные ракеты и побыстрее пока рашисты всю страну нам не разбомбили
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10.10.2022 09:27 Відповісти
Вони хоча б за компонентами до ракет їхнього виробництва контроль ввели щоб їх через Китай і Сінгапур не продавали в РФ.... а про ракети це думаю до виборів в листопаді нереально...
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10.10.2022 09:46 Відповісти
Маньячела беснуется перед смертью,
больной ********** решил уйти как гитлер.
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10.10.2022 09:29 Відповісти
Уничтожить войска паРашстана в Приднесровье.
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10.10.2022 09:30 Відповісти
Кенигсберг тоже вариант для удара. Взять наших беженцев и военнослужащих с учений, чтобы иметь как спецназ, так и поддержку разнообразную, загрузиться на 200-300 надувных моторок с экипировкой по 10-12 человек в лодке. На скорости под 60-70км/ч ворваться в Калининградскую область, затем уже паромами добить еще группировку до 5000-10000 человек. Захватить гражданские авто, которые заранее подготовит агентура (в аренду возьмет, заправит, ключи будут на месте), и мигом нападать на аэродромы кацапов, самолеты на которых могут потопить паромы.

Это возможно провернуть без лишних проблем и атаковать именно с моря, не используя Литву или Польшу как плацдарм для сухопутной операции.

Можно использовать и американские пулеметные катерки новые. У кацапов ответ по воздуху уничтожен, а корабли там немощные в плане там нету БДК с тяжелой техникой, но можно на всякий случай на одном из грузовых кораблей привезти мин и выкинуть их.
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10.10.2022 09:43 Відповісти
де ж ті iris
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10.10.2022 09:44 Відповісти
4 батареї що дадуть вирішать питання тільки для 4 районів і то якщо дозволить рельєф, у нас було на консервації багато с200 які Яник в утиль хотів здати і не встиг.... Але їх зняттям з консервації не пробувала займатись ні одна влада... Хоча при модернізації досить ефективна х.... була б... навіть якщо електроніку і двигуни розікрали всерівно ж можна востановити... І всі війскові екперти говорили що ракет до них дох...
Що зараз з ними непонятно... чи їх не знищили під час ударів...
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10.10.2022 09:55 Відповісти
Где то айрис,где то старое ПВО, мало помалу закроются стратегические места.
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10.10.2022 11:13 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:46 Відповісти
Эта ботоксная тварь решила устроить в Украине большую лугондонию, то чем рашисты занимались все восемь лет на донетчину.
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10.10.2022 09:55 Відповісти
Там, где вышли на границу с кацапией, перейти ее и стрелять всех. Око за око, зуб за зуб.
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10.10.2022 09:57 Відповісти
Надо не ракеты большой дальности просить,а политическое и волевое решение нашей власти принять,на такие удары,отвечать ударами из РСЗВ и ствольной арты до тех мало-мальско крупных кацапских городов,до которых мы можем дотянуться и тогда....тогда,есть шанс что мирных убивать прекратят,что у кацапов появятся вопросы к своей власти..А так,это будет бесконечно продолжаться
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10.10.2022 10:00 Відповісти
Это безумная тактика. Нужно уничтожать в первую очередь военные объекты. То что вытворяют сейчас кацапы лишено смысла. ВСУ слабее не становится от ударов по цивильным. Если мы будем тратить драгоценное вооружение по ванькам в Белгороде, а не по ванькам в армии - мы проиграем. Ведь когда мы перебьем ванек в кацапской армии, все остальные цивильные ваньки сами упадут к ногам.
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10.10.2022 11:17 Відповісти
Не в коем случае!!! Забудте про это (алтернатива - остатся без милитарной итд. помощи из Запада).

Что надо - уничтжоить инфрастуктуру кацапов - милитарную и двойного назначения - до которой можно дотянутся. Включая электростанции и остальное такое. От слова совсем. Начистую. И сказать что так и было.
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10.10.2022 12:09 Відповісти
Обісране світове товариство спостерігає за геноцидом населення великої країни...яка різниця чим вбивають,чи допотопним озброєнням.чи атомною зброєю...
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10.10.2022 10:11 Відповісти
Все йде до кінця путлера.Путлер капут!
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10.10.2022 10:21 Відповісти
в кацапів смертельна агонія....
кожна ракета випущена по жилих домах - серйозна копійка в копілку визнання їх недокраїною-терористом і утилізації з карти світу!!!
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10.10.2022 10:29 Відповісти
 
 