Вибухи лунають у Львові
Звуки вибухів чути у Львові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Львові чутно звуки вибухів", - зазначають кореспонденти.
Голова ОВА Максим Козицький заявив про роботу ППО.
Топ коментарі
+40 Максім ХОЙ #398010
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+33 Дмитро Карпенко
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+31 Amber
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Відповідний пост, під яким миттєво з'явилося багато негативних коментарів, вона опублікувала на своїй сторінці у https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/pfbid0Erbawwa6MzrRbFJa8zFsnyWyagWDUab7FjfcSbcF4MgEPnhg1RvN34g1rBvtUGHol Facebook . Цитата в Обозреватель (09.10.22)
Пора вияснить яка цука формувала списки партії слуг
це вже всі межі перейшло!
А пока можно ответить военным нападением на Приднестровье. Перерезать там всю русню под ноль. На это у нас силы есть и это будет достойным ответом, учитывая угрозы лошади.
але каліки теж вміють воювати !!
больной ********** решил уйти как гитлер.
Это возможно провернуть без лишних проблем и атаковать именно с моря, не используя Литву или Польшу как плацдарм для сухопутной операции.
Можно использовать и американские пулеметные катерки новые. У кацапов ответ по воздуху уничтожен, а корабли там немощные в плане там нету БДК с тяжелой техникой, но можно на всякий случай на одном из грузовых кораблей привезти мин и выкинуть их.
Що зараз з ними непонятно... чи їх не знищили під час ударів...
Что надо - уничтжоить инфрастуктуру кацапов - милитарную и двойного назначения - до которой можно дотянутся. Включая электростанции и остальное такое. От слова совсем. Начистую. И сказать что так и было.
кожна ракета випущена по жилих домах - серйозна копійка в копілку визнання їх недокраїною-терористом і утилізації з карти світу!!!