Взрывы раздаются во Львове

Звуки взрывов слышны во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во Львове слышны звуки взрывов", - отмечают корреспонденты.

Глава ОВА Максим Козицкий заявил о работе ПВО.

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