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Новости Война
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Взрывы раздаются во Львове

ракета,обстріл

Звуки взрывов слышны во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во Львове слышны звуки взрывов", - отмечают корреспонденты.

Глава ОВА Максим Козицкий заявил о работе ПВО.

Смотрите также: Оккупанты ударили ракетами по Киеву: Известно о погибших и травмированных. ВИДЕО

Автор: 

Львов (4580) обстрел (26850)


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Топ комментарии
+40
Ракетами не виграти війну,цим тільки ще більше розлютять Україну і збільшать допомогу світу..У ***** істерика,їбашить зі всього що в нього осталося
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10.10.2022 09:25
+33
ну це вже просто треба вимагати в США ракети великої дальності!

це вже всі межі перейшло!
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10.10.2022 09:23
+31
Богуцька - це кончена хвойда і потвора , якій місце в дурці , а не у ВР Украіни !!
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10.10.2022 09:42
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Прям как вчера хотела Богуцкая.
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10.10.2022 09:21 Ответить
Народна депутатка України від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька потрапила у скандал, висловившись у мережі про ракетні удари Росії по півдні та сходу нашої країни. Політикиня вважає, що РФ діє нелогічно, атакуючи ці території української держави, оскільки, за її словами, самі кремлівські пропагандисти називали жителів південно-східної сторони "своїми". Більш відповідніше, як заявила Богуцька, було б стирати з землі Захід України.

Відповідний пост, під яким миттєво з'явилося багато негативних коментарів, вона опублікувала на своїй сторінці у https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/pfbid0Erbawwa6MzrRbFJa8zFsnyWyagWDUab7FjfcSbcF4MgEPnhg1RvN34g1rBvtUGHol Facebook . Цитата в Обозреватель (09.10.22)
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10.10.2022 09:37 Ответить
У голові - вата. У її "мозоку " війна давно закінчилась.
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10.10.2022 09:40 Ответить
Богуцька - це кончена хвойда і потвора , якій місце в дурці , а не у ВР Украіни !!
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10.10.2022 09:42 Ответить
Так,зеленi слуги-це зборище смiття,Богуцька представник цього смiття.
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10.10.2022 09:53 Ответить
Да в Раде ( у слуг) половина із дурки
Пора вияснить яка цука формувала списки партії слуг
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10.10.2022 10:15 Ответить
В області теж
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10.10.2022 09:22 Ответить
ну це вже просто треба вимагати в США ракети великої дальності!

це вже всі межі перейшло!
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10.10.2022 09:23 Ответить
ПВО на финишном этапе полета ракеты крайне малоэффективно. Давно пора открыть военную базу в Казахстане секретную, откуда до аэродромов кацапских совсем недалеко. Там же и держать ПВО, оттуда же и вести войну, иначе ничего не получится сделать.

А пока можно ответить военным нападением на Приднестровье. Перерезать там всю русню под ноль. На это у нас силы есть и это будет достойным ответом, учитывая угрозы лошади.
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10.10.2022 09:24 Ответить
давно пора таким как ты троллям прикупить мозг
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10.10.2022 09:29 Ответить
ти генератор чудових ідей, я б сказав - геніальних. ось тільки не можу зрозуміти, чи ти геній чи просто їбанутий
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10.10.2022 10:24 Ответить
Ракетами не виграти війну,цим тільки ще більше розлютять Україну і збільшать допомогу світу..У ***** істерика,їбашить зі всього що в нього осталося
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10.10.2022 09:25 Ответить
Кого розлютить. Тих калік що остануться після масованих ракетних ударів?
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10.10.2022 09:31 Ответить
Надіюсь така моральна каліка як ти не виживе на кацапії.
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10.10.2022 09:41 Ответить
Так само думає кремлівський карлик , що залишаться одні каліки ,
але каліки теж вміють воювати !!
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10.10.2022 09:44 Ответить
Ти ще про вялікую і непабедімую розкажи, для української армії терористичні удари *********** по мирним жителям, крім ще більшою супротиву та люті не несуть. Не допоможуть цьому перевертню ніякі вундервафлі.
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10.10.2022 09:44 Ответить
Це такими, як у кацапів. Ними тільки цивільних кошмарити. А ті, якими Хаймерси стріляють, суттєво вплинули на хід війни. Томагавки - теж гарна річ, але для них зараз нема пускових установок наземного базування.
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10.10.2022 10:47 Ответить
Рашиський чорт вже зовсім поїхав ,ця наволоч хоче нас зламати ні **** здохни і разом з тобою імперія зла.
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10.10.2022 09:26 Ответить
Кацапы лучше всех выпрашивают атакамсы у запада. И танки
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10.10.2022 09:26 Ответить
С ********* ракети запустили???
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10.10.2022 09:27 Ответить
Как видим то что США нам не давало ракеты большой дальности от ескалации не спасло. Делайте бл**** выводы. И хватит уже смотреть что рашисты скажут. Они хотят только одного- обстреливать нас не боясь ответных ударов. Так что давайте нам дальнобойные ракеты и побыстрее пока рашисты всю страну нам не разбомбили
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10.10.2022 09:27 Ответить
Вони хоча б за компонентами до ракет їхнього виробництва контроль ввели щоб їх через Китай і Сінгапур не продавали в РФ.... а про ракети це думаю до виборів в листопаді нереально...
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10.10.2022 09:46 Ответить
Маньячела беснуется перед смертью,
больной ********** решил уйти как гитлер.
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10.10.2022 09:29 Ответить
Уничтожить войска паРашстана в Приднесровье.
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10.10.2022 09:30 Ответить
Кенигсберг тоже вариант для удара. Взять наших беженцев и военнослужащих с учений, чтобы иметь как спецназ, так и поддержку разнообразную, загрузиться на 200-300 надувных моторок с экипировкой по 10-12 человек в лодке. На скорости под 60-70км/ч ворваться в Калининградскую область, затем уже паромами добить еще группировку до 5000-10000 человек. Захватить гражданские авто, которые заранее подготовит агентура (в аренду возьмет, заправит, ключи будут на месте), и мигом нападать на аэродромы кацапов, самолеты на которых могут потопить паромы.

Это возможно провернуть без лишних проблем и атаковать именно с моря, не используя Литву или Польшу как плацдарм для сухопутной операции.

Можно использовать и американские пулеметные катерки новые. У кацапов ответ по воздуху уничтожен, а корабли там немощные в плане там нету БДК с тяжелой техникой, но можно на всякий случай на одном из грузовых кораблей привезти мин и выкинуть их.
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10.10.2022 09:43 Ответить
де ж ті iris
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10.10.2022 09:44 Ответить
4 батареї що дадуть вирішать питання тільки для 4 районів і то якщо дозволить рельєф, у нас було на консервації багато с200 які Яник в утиль хотів здати і не встиг.... Але їх зняттям з консервації не пробувала займатись ні одна влада... Хоча при модернізації досить ефективна х.... була б... навіть якщо електроніку і двигуни розікрали всерівно ж можна востановити... І всі війскові екперти говорили що ракет до них дох...
Що зараз з ними непонятно... чи їх не знищили під час ударів...
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10.10.2022 09:55 Ответить
Где то айрис,где то старое ПВО, мало помалу закроются стратегические места.
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10.10.2022 11:13 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:46 Ответить
Эта ботоксная тварь решила устроить в Украине большую лугондонию, то чем рашисты занимались все восемь лет на донетчину.
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10.10.2022 09:55 Ответить
Там, где вышли на границу с кацапией, перейти ее и стрелять всех. Око за око, зуб за зуб.
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10.10.2022 09:57 Ответить
Надо не ракеты большой дальности просить,а политическое и волевое решение нашей власти принять,на такие удары,отвечать ударами из РСЗВ и ствольной арты до тех мало-мальско крупных кацапских городов,до которых мы можем дотянуться и тогда....тогда,есть шанс что мирных убивать прекратят,что у кацапов появятся вопросы к своей власти..А так,это будет бесконечно продолжаться
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10.10.2022 10:00 Ответить
Это безумная тактика. Нужно уничтожать в первую очередь военные объекты. То что вытворяют сейчас кацапы лишено смысла. ВСУ слабее не становится от ударов по цивильным. Если мы будем тратить драгоценное вооружение по ванькам в Белгороде, а не по ванькам в армии - мы проиграем. Ведь когда мы перебьем ванек в кацапской армии, все остальные цивильные ваньки сами упадут к ногам.
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10.10.2022 11:17 Ответить
Не в коем случае!!! Забудте про это (алтернатива - остатся без милитарной итд. помощи из Запада).

Что надо - уничтжоить инфрастуктуру кацапов - милитарную и двойного назначения - до которой можно дотянутся. Включая электростанции и остальное такое. От слова совсем. Начистую. И сказать что так и было.
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10.10.2022 12:09 Ответить
Обісране світове товариство спостерігає за геноцидом населення великої країни...яка різниця чим вбивають,чи допотопним озброєнням.чи атомною зброєю...
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10.10.2022 10:11 Ответить
Все йде до кінця путлера.Путлер капут!
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10.10.2022 10:21 Ответить
в кацапів смертельна агонія....
кожна ракета випущена по жилих домах - серйозна копійка в копілку визнання їх недокраїною-терористом і утилізації з карти світу!!!
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10.10.2022 10:29 Ответить
 
 