Рашисты ударили по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, - Козицкий

Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу".

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