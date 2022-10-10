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Новости Война
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Рашисты ударили по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, - Козицкий

ракета

Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу".

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Автор: 

Львов (4580) обстрел (26850) ракеты (3549) Козицкий Максим (98) Львовская область (2891)


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Топ комментарии
+17
Теза, що підрив Кримського мосту ***** прийняв на особистий рахунок, як найжорстокішу образу, отримує матеріальне підтвердження.
Він біснується.
Він себе вже не контролює, тому що сьогоднішній масований обстріл усієї України, її міст, жодною мірою не впливає на розклад сил на полі бою і не просуне російську армію ні на один метр.
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10.10.2022 09:59
+9
Шановні земляки! Будьте дуже обачні сьогодні, перемістіться в укриття і чекайте поки цей жах закінчиться.

10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників
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10.10.2022 09:57
+4
Может мы уже перекроем нефтепровод *дружба* качающий рашистам деньги из Европы? Или будем дальше *дружить*?
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10.10.2022 10:10
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Шановні земляки! Будьте дуже обачні сьогодні, перемістіться в укриття і чекайте поки цей жах закінчиться.

10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників
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10.10.2022 09:57 Ответить
Теза, що підрив Кримського мосту ***** прийняв на особистий рахунок, як найжорстокішу образу, отримує матеріальне підтвердження.
Він біснується.
Він себе вже не контролює, тому що сьогоднішній масований обстріл усієї України, її міст, жодною мірою не впливає на розклад сил на полі бою і не просуне російську армію ні на один метр.
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10.10.2022 09:59 Ответить
Хай казиться *****, може сдохне скоріше.
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10.10.2022 11:30 Ответить
***** усе зробив сам з Кримським мостом, руками ФСБ !!!
Так він на московіі будинки з московітами підривав, НОРД-ОСТ, газогони ПП1 та 2, Чечню, Грузію, Молдову, бо усі в ООН та ОБСЄ з ЄС проМОВЧАЛИ, витріщивши очі, а Україна дала по яйцям *****!!
Тепер він від безсилля і гризе свій прутень!!!
А за убивства ****** Украіеців відповідальні Стефанчук-Зеленський з усіма своїми Урядами, а особливо - Таран із Заманою!!
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10.10.2022 11:38 Ответить
На *********** шухера не видно. Если бы они так действовали, то подготовили бы бомбардировщики для нанесения последующего удара. И тогда бы стоило действительно перестать сбивать ракеты и сфокусировать огонь на бомбардировщиках, даже если ракета была захвачена в цель.

У кацапов нету такого числа ракет, чтобы одними ракетами нанести серьезный ущерб. А вот авиабомбы по 10-20 тонн боекомплекта, да даже на сушке 4 тонны, которые могут сбросить с высоты 6-12 тысяч метров (ПЗРК работать не будут, гепарды тоже), это уже стократно большая угроза.
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10.10.2022 10:07 Ответить
Та понятно, что ракет у них нет - это мираж
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10.10.2022 10:35 Ответить
Зеленский не ссцы !
Залужный - нужно отвечать по полной !
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10.10.2022 10:08 Ответить
Асвафьтними катапультами? Довбой#би.
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10.10.2022 10:16 Ответить
Может мы уже перекроем нефтепровод *дружба* качающий рашистам деньги из Европы? Или будем дальше *дружить*?
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10.10.2022 10:10 Ответить
Не можна , а то пуйло нападе .
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10.10.2022 10:13 Ответить
ну опу может быстро гром 2 склепать, или на это надо деньги тратить, ведь жалко сколько одна ракета асфальта стоит
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10.10.2022 10:19 Ответить
Пане Байден, якої ще ескалації ви чекаєте? Мало руйнувань і смертей? Невже не зрозуміло, що цому бандюку вже треба дати по зубах, щоб і фамілію свою забув!
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10.10.2022 10:26 Ответить
ВОТ ВАМ *** А НЕ УКРАИНА !!!!!

https://youtu.be/FgafG5ZrSD4
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10.10.2022 11:00 Ответить
ФСБешне лайно по підривало будинки з людьми на московіі, Чечні, МН17, НОРД-Ост з дітьми, газопроводи, а тепер і свій кримський міст !!!
******* рашисти казяться від програшу та безсилля у розпочатій війні проти України!!
Проти ракетних обстрілів, на жаль, Украінці асфальтом з доріг крадівництва за три роки не зможуть прикритися!!!
Порошенка оновлене ППО не зможе усіх прикрити!
Гончарук на самокаті, Міноборонівські Таран із заступниками та Замана із своїм кодлом «чомусь» на посадах, за убивчу для Українців сьогодні, свою БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ!!
Смерть рашистам ***** та зкацапленим гнидам в Україні!!!
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10.10.2022 11:24 Ответить
 
 