Взрывы раздаются в Харькове (обновлено)

В Харькове раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно три прилета в Харьков. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавил позже мэр Игорь Терехов.

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