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Новости Война
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Взрывы раздаются в Харькове (обновлено)

ракета

В Харькове раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно три прилета в Харьков. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавил позже мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Рашисты ударили по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, - Козицкий

Автор: 

Харьков (7437)


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Топ комментарии
+8
Смерть путлеру! Смерть кацапам!
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10.10.2022 10:16
+7
що там ЗЕене каже?, "па бєлгараду стрілять нізя?"
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10.10.2022 10:05
+7
По москве можно и нужно ,,,
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10.10.2022 10:10
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що там ЗЕене каже?, "па бєлгараду стрілять нізя?"
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10.10.2022 10:05 Ответить
По москве можно и нужно ,,,
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10.10.2022 10:10 Ответить
Чтоб привести их в чувства ,,
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10.10.2022 10:15 Ответить
НЕ зволікати жодної години. Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх) Очикування _- ЗРАДА, не бажання цього робити - ЗРАДА
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10.10.2022 10:17 Ответить
не волайте Ви так..А то сюприза не получиться
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10.10.2022 10:56 Ответить
Взять бы кусок асфальта , и как е?ануть бы по кремлю! Что бы как в песне поется!
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10.10.2022 10:14 Ответить
Лучше кусок в 100 мегатонн !!!
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10.10.2022 10:32 Ответить
Так в асфальте же все !
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10.10.2022 11:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 10:14 Ответить
Смерть путлеру! Смерть кацапам!
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10.10.2022 10:16 Ответить
путен - сатанинскотеррористическое дерьмо !!!
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10.10.2022 10:27 Ответить
Ублюдки грьобані..
Треба було ще в 91 му іх стеліризувати
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10.10.2022 10:57 Ответить
Это только начало. Мобилизация скорее была блеф, отвлечь. Либо стало ясно что пользы нет. Ракетами засыпят. Повторяю, нам терять нечего, потеряно все кроме своей жизни. Только срочно Яо! Возможно это толкнет запад вступить в конфликт. Как? А пусть решают. Тварям отступать некуда. Они пошли на все. Мир на грани катастрофы. Сами мы не справимся. Ясно было сразу. Какие тут гаубицы? Курам на смех.
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10.10.2022 11:25 Ответить
 
 