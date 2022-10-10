Взрывы раздаются в Харькове (обновлено)
В Харькове раздаются взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Также информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.
"Предварительно три прилета в Харьков. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавил позже мэр Игорь Терехов.
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