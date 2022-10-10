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Новини Війна
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В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури, - ОДА

вибух,обстріл

В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: удари зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом", - написала вона у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Водночас Онищук закликала жителів області залишатися в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.

Також читайте: Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП

Автор: 

обстріл (28171) Івано-Франківська область (944)


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Топ коментарі
+9
Треба кацапам ДАТЬ ПОД СРАКУ ТАК, щоб мало не показалось !!

І ще питання- Україна зробить свій Моссад ?
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10.10.2022 11:46
+6
До Прикарпаття долетіло, до Львова - двічі долетіло... Вразливі ми перед цими ракетами, явно потрібні більш ******* і ефективні системи ППО, ніж ті, що вже є. ППО - це ж не наступальна зброя, а оборонна, я не розумію, чому нам їх не надають наші партнери у правильних кількостях... Що це за "гра" така, з життями наших громадян?
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10.10.2022 11:45
+5
Знову не брешіть, майже усі країни НАТО відповідно зреагували чи ви хочете,щоб вони за вас воювали поки ви асфальт відновлюєте.
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10.10.2022 11:56
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До Прикарпаття долетіло, до Львова - двічі долетіло... Вразливі ми перед цими ракетами, явно потрібні більш ******* і ефективні системи ППО, ніж ті, що вже є. ППО - це ж не наступальна зброя, а оборонна, я не розумію, чому нам їх не надають наші партнери у правильних кількостях... Що це за "гра" така, з життями наших громадян?
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10.10.2022 11:45 Відповісти
Никакая ПРО не выдержит столько одновременных ударов по территории размером как Украина. Только здесь вопрос решат ответные удары по стратегическим обьектам, складам и аеродромам рашистов.
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10.10.2022 11:59 Відповісти
Треба кацапам ДАТЬ ПОД СРАКУ ТАК, щоб мало не показалось !!

І ще питання- Україна зробить свій Моссад ?
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10.10.2022 11:46 Відповісти
Я дуже здивуюсь, якщо його ще нема.
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10.10.2022 11:47 Відповісти
Я теж
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10.10.2022 11:49 Відповісти
Ми повинні триматися. Але захід мовчить.
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10.10.2022 11:48 Відповісти
Знову не брешіть, майже усі країни НАТО відповідно зреагували чи ви хочете,щоб вони за вас воювали поки ви асфальт відновлюєте.
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10.10.2022 11:56 Відповісти
Восьмий місяць війни, а критична інфраструктура досі не захищена. Треба запускати впк та виготовляти всю зброю, яку можемо виготовити. Маємо розраховувати тільки на себе, як Ізраіль, а не на Захід.
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10.10.2022 11:55 Відповісти
В Польщі шашлики не **********================

«Польське військо повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські правителі сильних не вдарять, коли вони бачать слабкість, вони нападають», - заявив він.===========На питання журналістів, чи готова Польща до точкових ударів з боку РФ, наприклад, якщо країна-агресор наважиться вдарити по «ключових точках економіки, що різко погіршить ситуацію» він відповів, що вже цього року Варшава отримає ЗРК Patriot, замовлені ще у 2018 році,

«Також будуть батареї, ідентичні британській системі ближнього дії Sky Sabre. Нарешті ми маємо своїх Thunderbolt, які зарекомендували себе в Україні. Це буде багатошарове покриття, конструкція якого вже дуже просунута», - зазначив Блащак.
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10.10.2022 12:47 Відповісти
 
 