В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури, - ОДА
В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно: удари зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом", - написала вона у своєму телеграм-каналі в понеділок.
Водночас Онищук закликала жителів області залишатися в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.
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+9 Sophia-Maria Duglass
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+6 Flying Eagle
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