У Полтаві після обстрілів немає електро- та водопостачання, - ОВА

Унаслідок масованого російського ракетного удару вранці понеділка в Полтаві немає електрики та водопостачання.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що росіяни масово б‘ють ракетами та дронами-камікадзе.

"Зараз у Полтаві відсутнє світло- та водопостачання. На території області – перебої. Зі світлом і водою ще деякий час можуть виникати проблеми, але всі служби вже працюють над відновленням", - написав Лунін у телеграм-каналі.

"Удари по об'єктах енергетики – це тактика держави-терориста, яка вміє воювати лише проти мирного населення", - наголосив голова ОВА.

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