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Новини Війна
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У Полтаві після обстрілів немає електро- та водопостачання, - ОВА

лунін

Унаслідок масованого російського ракетного удару вранці понеділка в Полтаві немає електрики та водопостачання.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що росіяни масово б‘ють ракетами та дронами-камікадзе.

"Зараз у Полтаві відсутнє світло- та водопостачання. На території області – перебої. Зі світлом і водою ще деякий час можуть виникати проблеми, але всі служби вже працюють над відновленням", - написав Лунін у телеграм-каналі.

"Удари по об'єктах енергетики – це тактика держави-терориста, яка вміє воювати лише проти мирного населення", - наголосив голова ОВА.

Також читайте: У Кременчуцькому районі Полтавщини лунають вибухи, - ОВА

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обстріл (28171) Полтава (554) Полтавська область (1099)


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И шо, это все? Это все, шо было у кацапов? По Ираку (даже не всему, никто не штурмовал Хуссейна, чисто Кувейт освобождали) 30 лет назад запустили в 50 раз больше, а он намного меньше.

И сколько еще ракет на такие залпы остались, которые не взорвутся в воздухе при пуске или не упадут на свою же территорию с недолетом?

Сколько мы потеряли танков и солдат от великого кацского обстрела? Есть ощущение, что кацапы потеряют их намного больше уже сегодня.
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10.10.2022 12:21 Відповісти
Обычное запугивание и террор. Только кацапня ввиду своей врождённой тупости никак не поймёт,что это не работает. Ну ещё пылающая задница отдельной особи в бункере требовала отмщения за крымский мост.
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10.10.2022 12:38 Відповісти
Полтава, коли приберете біосміття - колаборанта мамая???
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10.10.2022 12:55 Відповісти
 
 