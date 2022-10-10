У Полтаві після обстрілів немає електро- та водопостачання, - ОВА
Унаслідок масованого російського ракетного удару вранці понеділка в Полтаві немає електрики та водопостачання.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновник зазначив, що росіяни масово б‘ють ракетами та дронами-камікадзе.
"Зараз у Полтаві відсутнє світло- та водопостачання. На території області – перебої. Зі світлом і водою ще деякий час можуть виникати проблеми, але всі служби вже працюють над відновленням", - написав Лунін у телеграм-каналі.
"Удари по об'єктах енергетики – це тактика держави-терориста, яка вміє воювати лише проти мирного населення", - наголосив голова ОВА.
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И сколько еще ракет на такие залпы остались, которые не взорвутся в воздухе при пуске или не упадут на свою же территорию с недолетом?
Сколько мы потеряли танков и солдат от великого кацского обстрела? Есть ощущение, что кацапы потеряют их намного больше уже сегодня.