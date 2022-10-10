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Новини Війна
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У Кременчуцькому районі Полтавщини лунають вибухи, - ОВА

обстріл

На Полтавщині лунають вибухи.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Деталі згодом! Перебувайте в укриттях!" - розповів він.

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Кременчук (293) обстріл (28171) Полтавська область (1099)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:42 Відповісти
Рівняйте Білгород, Ростов з землею.
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10.10.2022 09:43 Відповісти
Ні,підстанції ,водозабори,тец москви,їм начхати на периферію
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10.10.2022 11:15 Відповісти
Падали російські, щоб ви всі здохли до останного з своїм огидним закомплексованим опущеним низькорослим крисаком путіним
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10.10.2022 09:43 Відповісти
Залужний їбаш по московії,по кремлю!
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10.10.2022 10:16 Відповісти
 
 