У Кременчуцькому районі Полтавщини лунають вибухи, - ОВА
На Полтавщині лунають вибухи.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Деталі згодом! Перебувайте в укриттях!" - розповів він.
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