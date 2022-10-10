У Кременчуцькому районі Полтавщини лунають вибухи, - ОВА

На Полтавщині лунають вибухи.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Деталі згодом! Перебувайте в укриттях!" - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені