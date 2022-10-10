Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

Внаслідок масованої атаки рашистів на Дніпропетровську область є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повидомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Масована ракетна атака на область.Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

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