Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені
Внаслідок масованої атаки рашистів на Дніпропетровську область є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повидомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Масована ракетна атака на область.Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.
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