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Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

ракета

Внаслідок масованої атаки рашистів на Дніпропетровську область є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повидомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Масована ракетна атака на область.Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетами по Києву: Відомо про загиблих та травмованих. ВIДЕО (оновлено)

Дніпро (3246) обстріл (28171) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3602)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:36 Відповісти
Когда ??? Когда нам дадут ядерное оружие для самообороны ???!!!
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10.10.2022 10:25 Відповісти
А відповідь може бути ,чи спостерігатимемо як ця паскуда вбиває і руйнує.
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10.10.2022 09:38 Відповісти
Бункерное ***** еще вчера своей красной мордой и дрожащими руками намекал что готовит какую то пакость. Кроме террора орки больше ничего не могут
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10.10.2022 09:38 Відповісти
*************** **** гори в аду падло........................................................................................
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10.10.2022 10:13 Відповісти
пуйло - фашистский пидотерорист !!!
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10.10.2022 10:14 Відповісти
 
 