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Новини Війна
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Окупанти вдарили ракетами по Києву: Відомо про загиблих та травмованих. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупанти завдали ударів по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В окремих районах столиці пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО. 

Однак в мережі користувач повідомляють про "прильоти".

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва - в центрі.

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - додав він.

"Є травмовані та загиблі внаслідок кільокох влучань у Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - зазначила речниця ДСНС Водолага.

Кличко зазначив, що ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі.

"Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі пролунало три вибухи

Автор: 

Київ (19401) обстріл (28171) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+66
Цирк, Ваня, не в том, что нам НЕ ДАЮТ, а в том, что нынешний ********* с КМУ, РНБО и партией "Слуга народа" в течении 2, 5 лет НЕ ГОТОВИЛИСЬ к войне, и ничего НЕ ДАЛИ ВСУ.
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10.10.2022 08:37
+45
если кто до сих пор не понял:
Эта ВОЙНА - СЛЕДСТВИЕ ВЫБОРОВ 2019 ГОДА
Кто голосовал за зеленую дурилку картонную - кусайте локти
Адекватные люди - гуртуемся и сражаемся дальше
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10.10.2022 08:53
+41
АСФАЛЬТОМ !
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10.10.2022 08:32
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Ще летять в сторону Києва, ЗМІ пишуть, є відяшки. Але без підтвердження.
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10.10.2022 09:06 Відповісти
В Киеве бахает постоянно. За последние 15 минут - три баха.
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10.10.2022 10:07 Відповісти
У лютому-березні ще гірше було. Якось пережили. Чому така істерика?
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10.10.2022 09:07 Відповісти
Не істерика. Не вивчені уроки.
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10.10.2022 09:09 Відповісти
"Хуже не будет, хоть паржем" - это ваша работа, зебилы!
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10.10.2022 09:07 Відповісти
Кацапы выпустят все до единой ракеты, что у них есть. Невозможен иной вариант развития событий. Ракеты будут выпущены и они куда-то упадут или будут сбиты. В любой момент могут устроить самоподрыв домов и тут же ударить ракетами, они всегда это сделает.

Удары по городам намного менее эффективны, чем удары по военной технике. Террором кацапы доказывают свою слабость, что они не в состоянии победить на поле боя. Но мы будем вынуждены получить удары всех видов вооружений, что есть у кацапов. Шансов избежать этого не существует, но есть много возможностей бить на территории России по слабозащищенным предприятиям, уничтожив их производственный потенциал.
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10.10.2022 09:08 Відповісти
Ты хоть представляешь, Сколько у них ракет??Только 6500 оставалось за сов. период.., не считая новых, эти обстрелы могут быть Годами..И это не считая всего прочего..
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10.10.2022 09:15 Відповісти
.......так Вы предлагаете заключить МИР с мордером?.......на ИХ исловиях?........
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10.10.2022 09:25 Відповісти
Если бы это был мир

Даже все признать (нет) это только пауза получилась бы
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10.10.2022 09:32 Відповісти
........это "игра" на "выносливость", кто первый "упадёт", тот и проиграл........
.......если проиграем МЫ, станем опять вассалами без дальнейшей перспективы на освобождение(как Беларусь)..........
.......если проиграют ОНИ - все наши мечты сбудутся.......
......сейчас идёт массированная информационно-идеологическая атака со стороны мордера по "принуждению к миру".........и верхний пост(валентина иващенко) - тому доказательство.....
......ну и местное ШАППИТО заодно зондирует почву.....
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10.10.2022 09:46 Відповісти
вы немцы уже давно проиграли а Украина победит!
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10.10.2022 10:53 Відповісти
і що? все більшу частину ракет збивають ще в польоті. І далі показники тільки покращуватимуться. А тепер задумайтесь: раша вистрілює всі ракети, які в неї є. Чим вона захищатиметься на випадок загрози з китаю? Чим вона захищатиметься, якщо "війска ната", з якими ніби-то вона воює, підуть бити рашистів на їх же території? Аби принудити рашу до миру, денацифікації і денуклеаризації.
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10.10.2022 11:58 Відповісти
Валечка, не сцы.

Дело не атом сколько осталось ракет у плешивого диктатора,
а сколько ракет есть в Украине для ответа.

Жесткого ответа. За бомбежку Киева, должна быть ответка по Москве.

За Харьков-Курск (Ростов, Белгород, сант Петербург). и так далее.

Та живет и воюет Израиль десятками лет.

Рашистские нелюди сами загнали себя в такую войну.
Они не оставили Украине выхода:
Свобода или Смерть.

Они пришли нас убивать. От меча они и погибнут.
Україна переможе!
Слава Народу Украины!
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10.10.2022 15:02 Відповісти
В Україні є ракети? 0_о
Звідки? Своїх немає, а чужих нам не дають.
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10.10.2022 18:12 Відповісти
Рашиський чорт хоче зламати нас ,ні **** ти здохнеш паскуда в своєму бункері .
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10.10.2022 09:08 Відповісти
"Серущий в чемодан" спалює всі "мости" в цивілізований світ?
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10.10.2022 09:09 Відповісти
Головне, що він дуже вдало поки що спалює нашу країну..А протидії цьому-дуже пасивні та слабі..
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10.10.2022 09:17 Відповісти
так иди сдавайся ссцыкло
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10.10.2022 09:20 Відповісти
Валенка , или как там тебя, усатый кацапский бот?

Слабые ответы говоришь?

********* «вторую армию мира».
Развенчали миф о ее непобедимости.
Показали всему миру, что кацапские вояки это сброд мародеров и моральных уродов, а не армия.

И все это сделала Украина.
Ее Народ- ВСУ, добровольцы, волонтеры и обычные гражданин.

Такую страну Не победить. А тем более, *****.

Слава незламнiй Україні !
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10.10.2022 15:11 Відповісти
Спалює там де йдуть бої і окупація. Обстріли ракетами цивільног населення це з гармати по горобцях.
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10.10.2022 16:03 Відповісти
Пролетіли над головою пара ракет, розслабилися, вже й освітлення нічне почали включати, а ворожі безпілотники і раді, а потім по розвіданому й ракети.
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10.10.2022 09:09 Відповісти
Судячи з того, що ******** панельки, їм розвідки не треба, відкрив карту міста і пуляй.
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10.10.2022 09:48 Відповісти
У симонян в телеграмі всі оргазмують від ранку в Україні
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10.10.2022 09:10 Відповісти
Це буде відбуватись до тих пір поки українські ракети не будуть летіти у відповідь по рашистським містам!!!
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10.10.2022 09:11 Відповісти
Проблема в тому, що українських ракет немає в природі, а західних, таких щоб летіли на територію росії, нам не дають.
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10.10.2022 18:13 Відповісти
Нажаль як я і писав - бомбить треба і їх міста х їх свиноматками та орками. Мені дуже шкода, але це не питання вибору. І врешті перетион кордону та вивезення населення орків подалі ніж 300 до України.
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10.10.2022 09:12 Відповісти
Ребята прячьтесь в укрытия, это война, смотрю народ совсем расслабился
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10.10.2022 09:12 Відповісти
Если не отвечать ударом на удар, то эти разрушения будут только возрастать..
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10.10.2022 09:13 Відповісти
отвечают как надо не диванным балаболам об этом говорить
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10.10.2022 09:22 Відповісти
"Серущий в чемодан" решил уничтожить все "мосты" с цивилизованным миром?
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10.10.2022 09:16 Відповісти
Сколько кацапских ботов критикующих украинскую власть, повылазило одновременно с ракетным обстрелом наших городов. Неспроста это. Все же понимают что терактами по гражданским обьектам ***** давит на Зеленского и на смену власти.
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10.10.2022 09:16 Відповісти
В боях не получается только просирают Вот взялись за террор как последний шанс
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10.10.2022 09:20 Відповісти
більшість з рошену, я їх вже по ніках впізнаю ... на манеже все теже ...

ну і свіжі рашисти також є
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10.10.2022 09:23 Відповісти
так ты же сам ноещь ботяра - где ппо?
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10.10.2022 09:23 Відповісти
Зеленського хтось має тримати за дупу. Якщо не українці, будуть тримати кроти і колаборанти. І так, він президент, іншого нема, але обирали його не усі. Тому не усі мають мокріти як та *****, лише почувши хриплий гундосик.
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10.10.2022 16:09 Відповісти
Коли ж ви уб.ки по москві вїбте?!
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10.10.2022 09:18 Відповісти
Розізлили ,це означає помиляється!
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10.10.2022 09:20 Відповісти
Путлер знищує всі "мости" з цивілізацією?
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10.10.2022 09:23 Відповісти
Украине нужны ATACMS!

Эти ракеты нужны не для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам, как это делают российские террористы, а для ликвидации военных объектов. Например - аэродром Шайковка, где размещаются Ту-22М3.

Украина имеет полное право на удар в ответ. И речь идёт не только о моральном и юридическом праве. Речь о нивелировании боевого потенциала россии, который она использует для убийства простых украинцев.

Если вы на одной стороне с Украиной, то будьте с нами до конца.

ATACMS Украине! Снятие ограничений с нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории россии!
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10.10.2022 09:27 Відповісти
Это от бессилия. Свинособачий народец должен быть уничтожен до последней самки и личинки.
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10.10.2022 09:33 Відповісти
Если сейчас дать слабину, дальше будет хуже. Добейте мост. И не в 6 утра, а в самый пик. И паром, который они запустили. С бешеной собакой только камнями или палкой можно.
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10.10.2022 09:36 Відповісти
залізничний - так. автомобільний - ціла та полоса, що веде на материк. чим більше рашистів втече, тим менше нам роботи в Криму буде.
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10.10.2022 12:03 Відповісти
Работает эта полоса в обе стороны. Ее просто не должно быть как и жд ветки.
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10.10.2022 20:00 Відповісти
Чи не час херакнути по енгельсу , де тушки живуть?!
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10.10.2022 09:41 Відповісти
Далековато даже для формальных ATACMS
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10.10.2022 09:50 Відповісти
Я вимагаю адекватної відповіді! Ми не терпіли. Впевнений, що в нас «завалялося« пара далекобійних ракет ще з «тіх часів». Лупити по територіїї московії, щоб вони корчилися суки.
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10.10.2022 10:00 Відповісти
сідайте на машину часу, і гайда, в 2019 рік. Вимагати.
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10.10.2022 11:44 Відповісти
можна сміливо підривати мАскву! але вже ту, що місто, а не корабель
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10.10.2022 10:09 Відповісти
І що тепер?Так і будемо чекати нових прильотів і смертей?и не пора довбанути по Білгородській,Ростовській,Воронежській обл.і Криму?Чи Єрмак не дозволяє бити по своїх?
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10.10.2022 10:11 Відповісти
А нам и ответить нечем, клоун с дерьмаком все просрали, согласно оманскому договору. А если бы и было, то ссыкливый дед бидон не разрешил бы.
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10.10.2022 10:15 Відповісти
а республиканские консервы откровенно "помириться" предлагают.
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10.10.2022 10:16 Відповісти
А чи не шаркнути нам по базам .
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10.10.2022 10:46 Відповісти
рашапараша аж пищить,вимагає ліквідаціії,пора починать,причому повністю,всю територію зі 140млн.шлаком.А танцори діско:подолякарестовичєрмактимошенко,нехай десь розсосуться,бо нема спасу.
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10.10.2022 10:52 Відповісти
Зе, вкупе с зевластью, теперь хоть на коленях ползайте пред дядюшкой Сэмом и старушкой Европой но добивайтесь получения ракет повышенной дальности, коль свои подобные разработки профукали..Иначе, кремлевские твари будут и дальше заниматься террором...
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10.10.2022 11:53 Відповісти
Навіщо ця вся критика нашої влади. Головне перемогти. А знайти нашихвинних час буде.
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10.10.2022 21:21 Відповісти
А ЧЕГО ОНЕ НЕ ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ ОТСТРЕЛЯЛИСЬ !?
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11.10.2022 03:43 Відповісти
В росії було на 24 люте 11344 ракети. Вистріляла вона понад 3200. Скільки ще є?
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31.12.2022 15:56 Відповісти
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