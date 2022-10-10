Окупанти вдарили ракетами по Києву: Відомо про загиблих та травмованих. ВIДЕО (оновлено)

Російські окупанти завдали ударів по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В окремих районах столиці пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Однак в мережі користувач повідомляють про "прильоти".

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва - в центрі.

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - додав він.

"Є травмовані та загиблі внаслідок кільокох влучань у Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - зазначила речниця ДСНС Водолага.

Кличко зазначив, що ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі.

"Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", - додав мер.

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