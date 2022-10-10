Окупанти вдарили ракетами по Києву: Відомо про загиблих та травмованих. ВIДЕО (оновлено)
Російські окупанти завдали ударів по Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В окремих районах столиці пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.
Однак в мережі користувач повідомляють про "прильоти".
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва - в центрі.
"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - додав він.
"Є травмовані та загиблі внаслідок кільокох влучань у Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - зазначила речниця ДСНС Водолага.
Кличко зазначив, що ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі.
"Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби", - додав мер.
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Удары по городам намного менее эффективны, чем удары по военной технике. Террором кацапы доказывают свою слабость, что они не в состоянии победить на поле боя. Но мы будем вынуждены получить удары всех видов вооружений, что есть у кацапов. Шансов избежать этого не существует, но есть много возможностей бить на территории России по слабозащищенным предприятиям, уничтожив их производственный потенциал.
Даже все признать (нет) это только пауза получилась бы
.......если проиграем МЫ, станем опять вассалами без дальнейшей перспективы на освобождение(как Беларусь)..........
.......если проиграют ОНИ - все наши мечты сбудутся.......
......сейчас идёт массированная информационно-идеологическая атака со стороны мордера по "принуждению к миру".........и верхний пост(валентина иващенко) - тому доказательство.....
......ну и местное ШАППИТО заодно зондирует почву.....
Дело не атом сколько осталось ракет у плешивого диктатора,
а сколько ракет есть в Украине для ответа.
Жесткого ответа. За бомбежку Киева, должна быть ответка по Москве.
За Харьков-Курск (Ростов, Белгород, сант Петербург). и так далее.
Та живет и воюет Израиль десятками лет.
Рашистские нелюди сами загнали себя в такую войну.
Они не оставили Украине выхода:
Свобода или Смерть.
Они пришли нас убивать. От меча они и погибнут.
Україна переможе!
Слава Народу Украины!
Звідки? Своїх немає, а чужих нам не дають.
Слабые ответы говоришь?
********* «вторую армию мира».
Развенчали миф о ее непобедимости.
Показали всему миру, что кацапские вояки это сброд мародеров и моральных уродов, а не армия.
И все это сделала Украина.
Ее Народ- ВСУ, добровольцы, волонтеры и обычные гражданин.
Такую страну Не победить. А тем более, *****.
Слава незламнiй Україні !
ну і свіжі рашисти також є
Эти ракеты нужны не для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам, как это делают российские террористы, а для ликвидации военных объектов. Например - аэродром Шайковка, где размещаются Ту-22М3.
Украина имеет полное право на удар в ответ. И речь идёт не только о моральном и юридическом праве. Речь о нивелировании боевого потенциала россии, который она использует для убийства простых украинцев.
Если вы на одной стороне с Украиной, то будьте с нами до конца.
ATACMS Украине! Снятие ограничений с нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории россии!