Оккупанты ударили ракетами по Киеву: Известно о погибших и травмированных. ВИДЕО (обновлено)
Российские оккупанты нанесли удары по Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В отдельных районах столицы раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО.
Однако, в сети пользователи сообщают о "прилетах".
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева - в центре.
"Все службы следуют на места. Детали со временем", - добавил он.
"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - отметила спикер ГСЧС Водолага.
Кличко отметил, что ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе.
"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу. Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы", - добавил мэр.
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Удары по городам намного менее эффективны, чем удары по военной технике. Террором кацапы доказывают свою слабость, что они не в состоянии победить на поле боя. Но мы будем вынуждены получить удары всех видов вооружений, что есть у кацапов. Шансов избежать этого не существует, но есть много возможностей бить на территории России по слабозащищенным предприятиям, уничтожив их производственный потенциал.
Даже все признать (нет) это только пауза получилась бы
.......если проиграем МЫ, станем опять вассалами без дальнейшей перспективы на освобождение(как Беларусь)..........
.......если проиграют ОНИ - все наши мечты сбудутся.......
......сейчас идёт массированная информационно-идеологическая атака со стороны мордера по "принуждению к миру".........и верхний пост(валентина иващенко) - тому доказательство.....
......ну и местное ШАППИТО заодно зондирует почву.....
Дело не атом сколько осталось ракет у плешивого диктатора,
а сколько ракет есть в Украине для ответа.
Жесткого ответа. За бомбежку Киева, должна быть ответка по Москве.
За Харьков-Курск (Ростов, Белгород, сант Петербург). и так далее.
Та живет и воюет Израиль десятками лет.
Рашистские нелюди сами загнали себя в такую войну.
Они не оставили Украине выхода:
Свобода или Смерть.
Они пришли нас убивать. От меча они и погибнут.
Україна переможе!
Слава Народу Украины!
Звідки? Своїх немає, а чужих нам не дають.
Слабые ответы говоришь?
********* «вторую армию мира».
Развенчали миф о ее непобедимости.
Показали всему миру, что кацапские вояки это сброд мародеров и моральных уродов, а не армия.
И все это сделала Украина.
Ее Народ- ВСУ, добровольцы, волонтеры и обычные гражданин.
Такую страну Не победить. А тем более, *****.
Слава незламнiй Україні !
ну і свіжі рашисти також є
Эти ракеты нужны не для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам, как это делают российские террористы, а для ликвидации военных объектов. Например - аэродром Шайковка, где размещаются Ту-22М3.
Украина имеет полное право на удар в ответ. И речь идёт не только о моральном и юридическом праве. Речь о нивелировании боевого потенциала россии, который она использует для убийства простых украинцев.
Если вы на одной стороне с Украиной, то будьте с нами до конца.
ATACMS Украине! Снятие ограничений с нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории россии!