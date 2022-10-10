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Новости Война
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Оккупанты ударили ракетами по Киеву: Известно о погибших и травмированных. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удары по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В отдельных районах столицы раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО.

Однако, в сети пользователи сообщают о "прилетах".

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева - в центре.

"Все службы следуют на места. Детали со временем", - добавил он.

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"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - отметила  спикер ГСЧС Водолага.

Кличко отметил, что ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе.

"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу. Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы", - добавил мэр.

Автор: 

Киев (25466) обстрел (26850) Воздушные атаки на Киев (678)


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Топ комментарии
+66
Цирк, Ваня, не в том, что нам НЕ ДАЮТ, а в том, что нынешний ********* с КМУ, РНБО и партией "Слуга народа" в течении 2, 5 лет НЕ ГОТОВИЛИСЬ к войне, и ничего НЕ ДАЛИ ВСУ.
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10.10.2022 08:37
+45
если кто до сих пор не понял:
Эта ВОЙНА - СЛЕДСТВИЕ ВЫБОРОВ 2019 ГОДА
Кто голосовал за зеленую дурилку картонную - кусайте локти
Адекватные люди - гуртуемся и сражаемся дальше
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10.10.2022 08:53
+41
АСФАЛЬТОМ !
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10.10.2022 08:32
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Страница 3 из 3
Ще летять в сторону Києва, ЗМІ пишуть, є відяшки. Але без підтвердження.
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10.10.2022 09:06 Ответить
В Киеве бахает постоянно. За последние 15 минут - три баха.
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10.10.2022 10:07 Ответить
У лютому-березні ще гірше було. Якось пережили. Чому така істерика?
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10.10.2022 09:07 Ответить
Не істерика. Не вивчені уроки.
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10.10.2022 09:09 Ответить
"Хуже не будет, хоть паржем" - это ваша работа, зебилы!
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10.10.2022 09:07 Ответить
Кацапы выпустят все до единой ракеты, что у них есть. Невозможен иной вариант развития событий. Ракеты будут выпущены и они куда-то упадут или будут сбиты. В любой момент могут устроить самоподрыв домов и тут же ударить ракетами, они всегда это сделает.

Удары по городам намного менее эффективны, чем удары по военной технике. Террором кацапы доказывают свою слабость, что они не в состоянии победить на поле боя. Но мы будем вынуждены получить удары всех видов вооружений, что есть у кацапов. Шансов избежать этого не существует, но есть много возможностей бить на территории России по слабозащищенным предприятиям, уничтожив их производственный потенциал.
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10.10.2022 09:08 Ответить
Ты хоть представляешь, Сколько у них ракет??Только 6500 оставалось за сов. период.., не считая новых, эти обстрелы могут быть Годами..И это не считая всего прочего..
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10.10.2022 09:15 Ответить
.......так Вы предлагаете заключить МИР с мордером?.......на ИХ исловиях?........
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10.10.2022 09:25 Ответить
Если бы это был мир

Даже все признать (нет) это только пауза получилась бы
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10.10.2022 09:32 Ответить
........это "игра" на "выносливость", кто первый "упадёт", тот и проиграл........
.......если проиграем МЫ, станем опять вассалами без дальнейшей перспективы на освобождение(как Беларусь)..........
.......если проиграют ОНИ - все наши мечты сбудутся.......
......сейчас идёт массированная информационно-идеологическая атака со стороны мордера по "принуждению к миру".........и верхний пост(валентина иващенко) - тому доказательство.....
......ну и местное ШАППИТО заодно зондирует почву.....
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10.10.2022 09:46 Ответить
вы немцы уже давно проиграли а Украина победит!
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10.10.2022 10:53 Ответить
і що? все більшу частину ракет збивають ще в польоті. І далі показники тільки покращуватимуться. А тепер задумайтесь: раша вистрілює всі ракети, які в неї є. Чим вона захищатиметься на випадок загрози з китаю? Чим вона захищатиметься, якщо "війска ната", з якими ніби-то вона воює, підуть бити рашистів на їх же території? Аби принудити рашу до миру, денацифікації і денуклеаризації.
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10.10.2022 11:58 Ответить
Валечка, не сцы.

Дело не атом сколько осталось ракет у плешивого диктатора,
а сколько ракет есть в Украине для ответа.

Жесткого ответа. За бомбежку Киева, должна быть ответка по Москве.

За Харьков-Курск (Ростов, Белгород, сант Петербург). и так далее.

Та живет и воюет Израиль десятками лет.

Рашистские нелюди сами загнали себя в такую войну.
Они не оставили Украине выхода:
Свобода или Смерть.

Они пришли нас убивать. От меча они и погибнут.
Україна переможе!
Слава Народу Украины!
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10.10.2022 15:02 Ответить
В Україні є ракети? 0_о
Звідки? Своїх немає, а чужих нам не дають.
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10.10.2022 18:12 Ответить
Рашиський чорт хоче зламати нас ,ні **** ти здохнеш паскуда в своєму бункері .
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10.10.2022 09:08 Ответить
"Серущий в чемодан" спалює всі "мости" в цивілізований світ?
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10.10.2022 09:09 Ответить
Головне, що він дуже вдало поки що спалює нашу країну..А протидії цьому-дуже пасивні та слабі..
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10.10.2022 09:17 Ответить
так иди сдавайся ссцыкло
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10.10.2022 09:20 Ответить
Валенка , или как там тебя, усатый кацапский бот?

Слабые ответы говоришь?

********* «вторую армию мира».
Развенчали миф о ее непобедимости.
Показали всему миру, что кацапские вояки это сброд мародеров и моральных уродов, а не армия.

И все это сделала Украина.
Ее Народ- ВСУ, добровольцы, волонтеры и обычные гражданин.

Такую страну Не победить. А тем более, *****.

Слава незламнiй Україні !
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10.10.2022 15:11 Ответить
Спалює там де йдуть бої і окупація. Обстріли ракетами цивільног населення це з гармати по горобцях.
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10.10.2022 16:03 Ответить
Пролетіли над головою пара ракет, розслабилися, вже й освітлення нічне почали включати, а ворожі безпілотники і раді, а потім по розвіданому й ракети.
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10.10.2022 09:09 Ответить
Судячи з того, що ******** панельки, їм розвідки не треба, відкрив карту міста і пуляй.
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10.10.2022 09:48 Ответить
У симонян в телеграмі всі оргазмують від ранку в Україні
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10.10.2022 09:10 Ответить
Це буде відбуватись до тих пір поки українські ракети не будуть летіти у відповідь по рашистським містам!!!
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10.10.2022 09:11 Ответить
Проблема в тому, що українських ракет немає в природі, а західних, таких щоб летіли на територію росії, нам не дають.
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10.10.2022 18:13 Ответить
Нажаль як я і писав - бомбить треба і їх міста х їх свиноматками та орками. Мені дуже шкода, але це не питання вибору. І врешті перетион кордону та вивезення населення орків подалі ніж 300 до України.
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10.10.2022 09:12 Ответить
Ребята прячьтесь в укрытия, это война, смотрю народ совсем расслабился
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10.10.2022 09:12 Ответить
Если не отвечать ударом на удар, то эти разрушения будут только возрастать..
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10.10.2022 09:13 Ответить
отвечают как надо не диванным балаболам об этом говорить
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10.10.2022 09:22 Ответить
"Серущий в чемодан" решил уничтожить все "мосты" с цивилизованным миром?
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10.10.2022 09:16 Ответить
Сколько кацапских ботов критикующих украинскую власть, повылазило одновременно с ракетным обстрелом наших городов. Неспроста это. Все же понимают что терактами по гражданским обьектам ***** давит на Зеленского и на смену власти.
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10.10.2022 09:16 Ответить
В боях не получается только просирают Вот взялись за террор как последний шанс
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10.10.2022 09:20 Ответить
більшість з рошену, я їх вже по ніках впізнаю ... на манеже все теже ...

ну і свіжі рашисти також є
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10.10.2022 09:23 Ответить
так ты же сам ноещь ботяра - где ппо?
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10.10.2022 09:23 Ответить
Зеленського хтось має тримати за дупу. Якщо не українці, будуть тримати кроти і колаборанти. І так, він президент, іншого нема, але обирали його не усі. Тому не усі мають мокріти як та *****, лише почувши хриплий гундосик.
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10.10.2022 16:09 Ответить
Коли ж ви уб.ки по москві вїбте?!
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10.10.2022 09:18 Ответить
Розізлили ,це означає помиляється!
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10.10.2022 09:20 Ответить
Путлер знищує всі "мости" з цивілізацією?
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10.10.2022 09:23 Ответить
Украине нужны ATACMS!

Эти ракеты нужны не для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам, как это делают российские террористы, а для ликвидации военных объектов. Например - аэродром Шайковка, где размещаются Ту-22М3.

Украина имеет полное право на удар в ответ. И речь идёт не только о моральном и юридическом праве. Речь о нивелировании боевого потенциала россии, который она использует для убийства простых украинцев.

Если вы на одной стороне с Украиной, то будьте с нами до конца.

ATACMS Украине! Снятие ограничений с нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории россии!
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10.10.2022 09:27 Ответить
Это от бессилия. Свинособачий народец должен быть уничтожен до последней самки и личинки.
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10.10.2022 09:33 Ответить
Если сейчас дать слабину, дальше будет хуже. Добейте мост. И не в 6 утра, а в самый пик. И паром, который они запустили. С бешеной собакой только камнями или палкой можно.
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10.10.2022 09:36 Ответить
залізничний - так. автомобільний - ціла та полоса, що веде на материк. чим більше рашистів втече, тим менше нам роботи в Криму буде.
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10.10.2022 12:03 Ответить
Работает эта полоса в обе стороны. Ее просто не должно быть как и жд ветки.
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10.10.2022 20:00 Ответить
Чи не час херакнути по енгельсу , де тушки живуть?!
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10.10.2022 09:41 Ответить
Далековато даже для формальных ATACMS
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10.10.2022 09:50 Ответить
Я вимагаю адекватної відповіді! Ми не терпіли. Впевнений, що в нас «завалялося« пара далекобійних ракет ще з «тіх часів». Лупити по територіїї московії, щоб вони корчилися суки.
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10.10.2022 10:00 Ответить
сідайте на машину часу, і гайда, в 2019 рік. Вимагати.
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10.10.2022 11:44 Ответить
можна сміливо підривати мАскву! але вже ту, що місто, а не корабель
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10.10.2022 10:09 Ответить
І що тепер?Так і будемо чекати нових прильотів і смертей?и не пора довбанути по Білгородській,Ростовській,Воронежській обл.і Криму?Чи Єрмак не дозволяє бити по своїх?
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10.10.2022 10:11 Ответить
А нам и ответить нечем, клоун с дерьмаком все просрали, согласно оманскому договору. А если бы и было, то ссыкливый дед бидон не разрешил бы.
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10.10.2022 10:15 Ответить
а республиканские консервы откровенно "помириться" предлагают.
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10.10.2022 10:16 Ответить
А чи не шаркнути нам по базам .
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10.10.2022 10:46 Ответить
рашапараша аж пищить,вимагає ліквідаціії,пора починать,причому повністю,всю територію зі 140млн.шлаком.А танцори діско:подолякарестовичєрмактимошенко,нехай десь розсосуться,бо нема спасу.
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10.10.2022 10:52 Ответить
Зе, вкупе с зевластью, теперь хоть на коленях ползайте пред дядюшкой Сэмом и старушкой Европой но добивайтесь получения ракет повышенной дальности, коль свои подобные разработки профукали..Иначе, кремлевские твари будут и дальше заниматься террором...
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10.10.2022 11:53 Ответить
Навіщо ця вся критика нашої влади. Головне перемогти. А знайти нашихвинних час буде.
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10.10.2022 21:21 Ответить
А ЧЕГО ОНЕ НЕ ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ ОТСТРЕЛЯЛИСЬ !?
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11.10.2022 03:43 Ответить
В росії було на 24 люте 11344 ракети. Вистріляла вона понад 3200. Скільки ще є?
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31.12.2022 15:56 Ответить
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