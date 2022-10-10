Оккупанты ударили ракетами по Киеву: Известно о погибших и травмированных. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удары по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В отдельных районах столицы раздались взрывы. Сообщалось о работе ПВО.

Однако, в сети пользователи сообщают о "прилетах".

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева - в центре.

"Все службы следуют на места. Детали со временем", - добавил он.

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"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - отметила спикер ГСЧС Водолага.

Кличко отметил, что ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе.

"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу. Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы", - добавил мэр.