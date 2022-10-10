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Новости Война
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Россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

ракета

В результате массированной атаки рашистов на Днепропетровскую область есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Днепр (4391) обстрел (26850) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3830)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:36 Ответить
Когда ??? Когда нам дадут ядерное оружие для самообороны ???!!!
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10.10.2022 10:25 Ответить
А відповідь може бути ,чи спостерігатимемо як ця паскуда вбиває і руйнує.
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10.10.2022 09:38 Ответить
Бункерное ***** еще вчера своей красной мордой и дрожащими руками намекал что готовит какую то пакость. Кроме террора орки больше ничего не могут
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10.10.2022 09:38 Ответить
*************** **** гори в аду падло........................................................................................
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10.10.2022 10:13 Ответить
пуйло - фашистский пидотерорист !!!
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10.10.2022 10:14 Ответить
 
 