Россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые
В результате массированной атаки рашистов на Днепропетровскую область есть погибшие и раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов", - говорится в сообщении.
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