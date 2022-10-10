Россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

В результате массированной атаки рашистов на Днепропетровскую область есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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