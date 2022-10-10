В Кременчугском районе Полтавщины раздаются взрывы, - ОВА

В Полтавской области раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!" – рассказал он.

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