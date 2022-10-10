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Новости Война
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В Кременчугском районе Полтавщины раздаются взрывы, - ОВА

обстріл

В Полтавской области раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!" – рассказал он.

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Автор: 

Кременчуг (350) обстрел (26850) Полтавская область (1144)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:42 Ответить
Рівняйте Білгород, Ростов з землею.
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10.10.2022 09:43 Ответить
Ні,підстанції ,водозабори,тец москви,їм начхати на периферію
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10.10.2022 11:15 Ответить
Падали російські, щоб ви всі здохли до останного з своїм огидним закомплексованим опущеним низькорослим крисаком путіним
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10.10.2022 09:43 Ответить
Залужний їбаш по московії,по кремлю!
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10.10.2022 10:16 Ответить
 
 