Росіяни обстріляли ракетами Сумщину: зникла електрика і є проблеми з водопостачанням

У понеділок, 10 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по Конотопському райну Сумської області. Дві ракети прилетіли в об’єкт електрозабезпечення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Уражено серйозний об'єкт. Сумщина залишається без електроенергії. Працюємо, аби якомога швидше відновити електропостачання і водопостачання. Можуть бути перебої зі зв'язком. Три-чотири години протримаються вежі мобільних операторів на акумуляторах. Далі включимо дизельгенератори. У деяких частинах області може зникнути мобільний зв'язок. Це пов'язане з відсутністю електропостачання", - ідеться в повідомленні.

За словами Живицького, відновити електроенергію буде важко, бо вражено багато об'єктів електрозабезпечення по всій Україні.

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