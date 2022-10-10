У Конотопі на Сумщині лунають вибухи, - ОВА
Російські загарбники продовжують масований обстріл України.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Вибух. Конотоп. Не пишемо місця прильотів", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар10.10.2022 10:28 Відповісти Мені подобається 10
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