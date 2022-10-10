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Новини Війна
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У Конотопі на Сумщині лунають вибухи, - ОВА

конотоп

Російські загарбники продовжують масований обстріл України.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Вибух. Конотоп. Не пишемо місця прильотів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Конотоп (108) Сумська область (3530) Живицький Дмитро (466)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 10:28 Відповісти
 
 