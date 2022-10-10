В Конотопе на Сумщине раздаются взрывы, - ОВА
Российские захватчики продолжают массированный обстрел Украины.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Взрыв. Конотоп. Не пишем места прилетов", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий10.10.2022 10:28 Ответить Мне нравится 10
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