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Новости Война
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В Конотопе на Сумщине раздаются взрывы, - ОВА

конотоп

Российские захватчики продолжают массированный обстрел Украины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Взрыв. Конотоп. Не пишем места прилетов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Беспилотник РФ убил человека возле магазина на Сумщине: погибла мать троих детей. Когда ее пытались спасти, россияне сбросили еще одну гранату. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Конотоп (121) Сумская область (2984) Живицкий Дмитрий (242)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 10:28 Ответить
 
 