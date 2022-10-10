У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул

У Кривому Розі працює ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Працює ППО. Є збиті ракети. Всім перебувати у укриттях до кінця повітряної тривоги!", - зазначив він.

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