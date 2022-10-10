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Новини Війна
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У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул

ппо

У Кривому Розі працює ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Працює ППО. Є збиті ракети. Всім перебувати у укриттях до кінця повітряної тривоги!", - зазначив він.

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Автор: 

Вілкул Олександр (328) Кривий Ріг (1301) ППО (3138) Дніпропетровська область (3602)


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Кривий Ріг, 44-й квартал. Десь о сьомій ранку чув один вибух, під час тривоги.
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10.10.2022 10:30 Відповісти
Давайте, кацапы, удачи. Всерьез думайте, что вам это поможет?

Потом вспомните об этих ракетах и мопедах, которых уже не будет, когда мы будем брать Белгород и Воронеж. Никто нигде останавливаться не будет, никаких мирных переговоров нету и не будет, вы будете уничтожены до самого конца. Тратьте ракеты на сохранение лица *****, стреляя по мирным и гражданским объектам, чтобы у вас не было чем ответить на наше наступление прямо на вашу территорию, никаких остановок не будет.
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10.10.2022 10:34 Відповісти
Буде москалям смерть, ой буде..
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10.10.2022 10:52 Відповісти
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
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10.10.2022 11:14 Відповісти
 
 