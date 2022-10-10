У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул
У Кривому Розі працює ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Працює ППО. Є збиті ракети. Всім перебувати у укриттях до кінця повітряної тривоги!", - зазначив він.
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Потом вспомните об этих ракетах и мопедах, которых уже не будет, когда мы будем брать Белгород и Воронеж. Никто нигде останавливаться не будет, никаких мирных переговоров нету и не будет, вы будете уничтожены до самого конца. Тратьте ракеты на сохранение лица *****, стреляя по мирным и гражданским объектам, чтобы у вас не было чем ответить на наше наступление прямо на вашу территорию, никаких остановок не будет.