В Кривом Роге работает ПВО. Есть сбитые ракеты, - Вилкул
В Кривом Роге работает ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале Руководитель военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги!" - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потом вспомните об этих ракетах и мопедах, которых уже не будет, когда мы будем брать Белгород и Воронеж. Никто нигде останавливаться не будет, никаких мирных переговоров нету и не будет, вы будете уничтожены до самого конца. Тратьте ракеты на сохранение лица *****, стреляя по мирным и гражданским объектам, чтобы у вас не было чем ответить на наше наступление прямо на вашу территорию, никаких остановок не будет.