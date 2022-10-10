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Новости Война
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В Кривом Роге работает ПВО. Есть сбитые ракеты, - Вилкул

ппо

В Кривом Роге работает ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале Руководитель военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги!" - отметил он.

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Автор: 

Вилкул Александр (474) Кривой Рог (1346) ПВО (2701) Днепропетровская область (3830)


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Кривий Ріг, 44-й квартал. Десь о сьомій ранку чув один вибух, під час тривоги.
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10.10.2022 10:30 Ответить
Давайте, кацапы, удачи. Всерьез думайте, что вам это поможет?

Потом вспомните об этих ракетах и мопедах, которых уже не будет, когда мы будем брать Белгород и Воронеж. Никто нигде останавливаться не будет, никаких мирных переговоров нету и не будет, вы будете уничтожены до самого конца. Тратьте ракеты на сохранение лица *****, стреляя по мирным и гражданским объектам, чтобы у вас не было чем ответить на наше наступление прямо на вашу территорию, никаких остановок не будет.
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10.10.2022 10:34 Ответить
Буде москалям смерть, ой буде..
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10.10.2022 10:52 Ответить
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
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10.10.2022 11:14 Ответить
 
 