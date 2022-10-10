В Кривом Роге работает ПВО. Есть сбитые ракеты, - Вилкул

В Кривом Роге работает ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале Руководитель военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги!" - отметил он.

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