Унаслідок бомбардувань у Києві пошкоджено університет Шевченка, філармонію і два музеї

10 жовтня у Києві внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька закладів культури та освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджено будівлю червоного корпусу університету Шевченка, філармонію, музеї Ханенків та Шевченка. У Музеї Ханенків поки що оцінюють пошкодження, але колекція була убезпечена ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Національний музей Шевченка повідомив, що у зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару заклад буде зачинено для відвідувачів. Орієнтовно до 10-16 жовтня.

Також постраждали: Київська картинна галерея, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Суттєво пошкоджені штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.