Унаслідок бомбардувань у Києві пошкоджено університет Шевченка, філармонію і два музеї
10 жовтня у Києві внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька закладів культури та освіти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, пошкоджено будівлю червоного корпусу університету Шевченка, філармонію, музеї Ханенків та Шевченка. У Музеї Ханенків поки що оцінюють пошкодження, але колекція була убезпечена ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Національний музей Шевченка повідомив, що у зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару заклад буде зачинено для відвідувачів. Орієнтовно до 10-16 жовтня.
Також постраждали: Київська картинна галерея, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Суттєво пошкоджені штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
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Били цілеспрямовано по мирному населенню.
Геноцид, Тероризм.
а філармонія на европейський площади ? Ткаченко нічого не попутав?
і ще питання - музейні цінності може сховати в музеях Европи ? Щоб зберегти
Ткаченко у відставку ‼️‼️‼️