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Новини
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Унаслідок бомбардувань у Києві пошкоджено університет Шевченка, філармонію і два музеї

музей

10 жовтня у Києві внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька закладів культури та освіти.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджено будівлю червоного корпусу університету Шевченка, філармонію, музеї Ханенків та Шевченка. У Музеї Ханенків поки що оцінюють пошкодження, але колекція була убезпечена ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Національний музей Шевченка повідомив, що у зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару заклад буде зачинено для відвідувачів. Орієнтовно до 10-16 жовтня.

Також постраждали: Київська картинна галерея, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Суттєво пошкоджені штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.

Автор: 

Київ (19401) музей (440) обстріл (28171) ракети (4000) Університет (180) філармонія (5)


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Топ коментарі
+12
Америка відповість. Наносте ваші удари, хоч ядерними ракетами по Кремлю, але вашою, а не американською зброєю. Що не зрозуміло і скільки можна по це говорити?
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10.10.2022 13:10
+10
ще дитячий майданчик. одні центри прийняття рішень
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10.10.2022 13:00
+10
Треба розуміти, що терор проти мирного населення - це єдине, чим кацапня (не потрібно писати лише про *****) може відповісти на успіхи ЗСУ. Тільки набохв, амуніції і зброї у ЗСУ буде більше, а ракети у ***** закінчаться вже після ще одного такого удару. Томк українці про таке говрять "налякав їжака голою дупою". Загалом ***** вирішив вчинити ефектне самогубство - забрати з собою у могилу і свою недоімперію.
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10.10.2022 13:17
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ще дитячий майданчик. одні центри прийняття рішень
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10.10.2022 13:00 Відповісти
Зараз треба спитати Америку: то росія має право по нам удари наносити, а ми по ній не маємо права?
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10.10.2022 13:00 Відповісти
Америка відповість. Наносте ваші удари, хоч ядерними ракетами по Кремлю, але вашою, а не американською зброєю. Що не зрозуміло і скільки можна по це говорити?
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10.10.2022 13:10 Відповісти
Ох і розумний, аж страшно!
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10.10.2022 14:54 Відповісти
Слава Україні, Слава ЗСУ. Боріться і перемагайте.
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10.10.2022 13:01 Відповісти
Людні місця!

Били цілеспрямовано по мирному населенню.

Геноцид, Тероризм.
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10.10.2022 13:02 Відповісти
масквабад аж напрашивается на массированные ракетные удары.
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10.10.2022 13:03 Відповісти
Червоний корпус Універу - крило юридичного факультету.
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10.10.2022 13:07 Відповісти
Музей Ханенків коло паркА Шевченка , куди прилітала ракета.

а філармонія на европейський площади ? Ткаченко нічого не попутав?

і ще питання - музейні цінності може сховати в музеях Европи ? Щоб зберегти
Ткаченко у відставку ‼️‼️‼️
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10.10.2022 13:11 Відповісти
"Міст Кличка" якраз коло філармонії. Туди теж прилетіло вранці.
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10.10.2022 13:29 Відповісти
Ясно
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10.10.2022 13:43 Відповісти
Вышвырнуть рашистов из ЮНЕСК-о таким пинком, чтобы пошли на посадку в своих мухосрансках!
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10.10.2022 13:17 Відповісти
Ну вы тоже сказанули! А на чьи ж бабки это ЮНЕСКо столоваться будет?.. Привыкли жировать, ни за что не отвечая, а от таких привычек очччень трудно отказаться!
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10.10.2022 15:00 Відповісти
Треба розуміти, що терор проти мирного населення - це єдине, чим кацапня (не потрібно писати лише про *****) може відповісти на успіхи ЗСУ. Тільки набохв, амуніції і зброї у ЗСУ буде більше, а ракети у ***** закінчаться вже після ще одного такого удару. Томк українці про таке говрять "налякав їжака голою дупою". Загалом ***** вирішив вчинити ефектне самогубство - забрати з собою у могилу і свою недоімперію.
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10.10.2022 13:17 Відповісти
Цей маломерний монголоїд називає ці об'єкти військовою інфраструктурою!!!!!!! *******!!!!!
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10.10.2022 14:31 Відповісти
Памятник Шевченко уничтожили
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10.10.2022 14:59 Відповісти
 
 