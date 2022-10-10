Росіяни завдали три удари по об’єктах енергетичної інфраструктури на Полтавщині, - ОВА

Під час останньої атаки завдали три удари по енергетичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Всі служби працюють над відновленням", - написав керівник ОВА.

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