Ракетна атака Росії спричинила перебої з мобільним зв’язком, – Держспецзв’язку

Масована російська ракетна атака призвела до перебоїв із мобільним інтернетом та подекуди з мобільним зв’язок у різних регіонах України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держспецзвʼязку.

Перебої у роботі мереж повʼязані з пошкодженням інфраструктури операторів та підтримєств енергетики.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зафіксував перебої у роботі базових станцій мобільних операторів у низці українських регіонів. Це Хмельницька, Львівська, Полтавська області, Харків та Житомир. Ще у низці міст та сел є проблеми з доступністю власне мобільного звʼязку, повідомили у відомстві.

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Оператори і екстрені служби працюють над якнайшвидшим відновленням електроживлення та стабільного мобільного звʼязку.