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Ракетна атака Росії спричинила перебої з мобільним зв’язком, – Держспецзв’язку

мобільний

Масована російська ракетна атака призвела до перебоїв із мобільним інтернетом та подекуди з мобільним зв’язок у різних регіонах України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держспецзвʼязку.

Перебої у роботі мереж повʼязані з пошкодженням інфраструктури операторів та підтримєств енергетики.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зафіксував перебої у роботі базових станцій мобільних операторів у низці українських регіонів. Це Хмельницька, Львівська, Полтавська області, Харків та Житомир. Ще у низці міст та сел є проблеми з доступністю власне мобільного звʼязку, повідомили у відомстві.

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Оператори і екстрені служби працюють над якнайшвидшим відновленням електроживлення та стабільного мобільного звʼязку.

Автор: 

крилаті ракети (1070) мобільний зв'язок (1017) обстріл (28171) ракети (4000) Держспецзв'язок (347)


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Знаємо, в країні іде війна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!!!
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10.10.2022 14:03 Відповісти
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10.10.2022 14:05 Відповісти
СКОТЫ́...
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10.10.2022 14:09 Відповісти
Ми вже помітили проблеми, всеодно, все буде УКРАЇНА!
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10.10.2022 14:14 Відповісти
Держспецзвʼязок не проіформував про машинки спезв'язку, які можна швидко перенастроїти на операторів мобзв'язку й підтримати пересічних громадян? Чи ховатись біля Чайки надійніше?
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10.10.2022 14:35 Відповісти
То глушилки, які на Майдані працювали.
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10.10.2022 14:45 Відповісти
угу..та я їх і до і після майдану бачила, казали - одна в кортежі може бути й по марщруту..чергуючи, змінюючи одна одну
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10.10.2022 14:54 Відповісти
 
 