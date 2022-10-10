Ракетна атака Росії спричинила перебої з мобільним зв’язком, – Держспецзв’язку
Масована російська ракетна атака призвела до перебоїв із мобільним інтернетом та подекуди з мобільним зв’язок у різних регіонах України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держспецзвʼязку.
Перебої у роботі мереж повʼязані з пошкодженням інфраструктури операторів та підтримєств енергетики.
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зафіксував перебої у роботі базових станцій мобільних операторів у низці українських регіонів. Це Хмельницька, Львівська, Полтавська області, Харків та Житомир. Ще у низці міст та сел є проблеми з доступністю власне мобільного звʼязку, повідомили у відомстві.
Оператори і екстрені служби працюють над якнайшвидшим відновленням електроживлення та стабільного мобільного звʼязку.
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