Естонський парламент готує резолюцію щодо визнання РФ країною-терористом

У парламенті Естонії обговорюватимуть визнання Російської Федерації країною-терористом після масованих ракетних атак на Україну.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив голова комітету парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2