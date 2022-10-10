Естонський парламент готує резолюцію щодо визнання РФ країною-терористом
У парламенті Естонії обговорюватимуть визнання Російської Федерації країною-терористом після масованих ракетних атак на Україну.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив голова комітету парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон.
Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022
"Завтра парламент Естонії надасть резолюцію, у якій російський режим назвуть терористичним. Будь ласка, підтримайте нас!", - йдеться у дописі.
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На ЄС немає ніякої надії - там шольци, макрони, орбани не дадуть цього зробити. Та й Єрдоган теж більше на московитськи грошенята дивиться.
Надія на країни Балтії, Польщу та Велику Британію. Решта - бізнесмени, курви!