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Новини Війна
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Естонський парламент готує резолюцію щодо визнання РФ країною-терористом

удар,київ

У парламенті Естонії обговорюватимуть визнання Російської Федерації країною-терористом після масованих ракетних атак на Україну.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив голова комітету парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

"Завтра парламент Естонії надасть резолюцію, у якій російський режим назвуть терористичним. Будь ласка, підтримайте нас!", - йдеться у дописі.

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росія (64871) Естонія (1592) воєнні злочини (1846)


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It is a terrorist state and MUST be classified as such by all civilized countries. To Estonia - enormous respect for leading this effort!
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10.10.2022 15:05 Відповісти
A good example for the U.S.
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10.10.2022 15:12 Відповісти
Ouch. But it's not for me to decide, is it (and I already made my choice and will never change it)? We (regular citizens) do here as much possible to support Ukraine in this war. And the US is also providing you with pretty good weaponry, I must say. But, I'll agree with you on joining the countries in recognizing the russia a terrorist state and truly hope it'll happen rather sooner.
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10.10.2022 15:21 Відповісти
Цікаво: Конгрес, Сенат США, після сьогоднішніх подій в Україні, наважиться проголосувати за визнання московії країною-спонсором тероризму? А радники Байдена та й він сам подюжає затвердити таку резолюцію?
На ЄС немає ніякої надії - там шольци, макрони, орбани не дадуть цього зробити. Та й Єрдоган теж більше на московитськи грошенята дивиться.
Надія на країни Балтії, Польщу та Велику Британію. Решта - бізнесмени, курви!
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10.10.2022 15:09 Відповісти
Мені дуже цікаво а коли ж наша Верховна Рада зробить цей крок, чи чекають пока світ це зробить за нас... А може я щось пропустив і ми вже це зробили?....
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10.10.2022 15:09 Відповісти
Пропустили. ВР визнала рашку державою-терористом ще 22 травня 2022 року. Це на рівні закону.
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10.10.2022 20:21 Відповісти
А верховна рада прийме таку резолюцію?
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10.10.2022 16:18 Відповісти
 
 