Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги, - міністр оборони Ананд

Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні.

Про це написала міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Воєнні злочини Путіна заслуговують на засудження, і я засуджую їх найрішучішим чином. Я на зв'язку зі своїм колегою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб підтвердити, що Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні", - йдеться в повідомленні.

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