Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги, - міністр оборони Ананд
Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні.
Про це написала міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Воєнні злочини Путіна заслуговують на засудження, і я засуджую їх найрішучішим чином. Я на зв'язку зі своїм колегою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб підтвердити, що Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ось гідна відповідь, а не ці імпотентні "стурбованості і занепокояння" деякий потужних західних країн