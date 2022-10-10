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Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги, - міністр оборони Ананд

ананд,аніта

Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні.

Про це написала міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Воєнні злочини Путіна заслуговують на засудження, і я засуджую їх найрішучішим чином. Я на зв'язку зі своїм колегою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб підтвердити, що Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Канада (2186) зброя (7430) Україна (5857) Ананд Аніта (30)


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Хтось може написати, чим саме нам Канада допомагала і яку зброю нам давала ?
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10.10.2022 14:54 Відповісти
Три топоріка
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10.10.2022 14:56 Відповісти
військові машини, гуманітарка тисячами тон, грішми..Вам посилання кинути?
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10.10.2022 15:01 Відповісти
Потрібно не "більше зброї" (хоча і це теж), а дозвіл її застосовувати проти кацапського падла без обмежень!
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10.10.2022 15:02 Відповісти
Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні. Джерело:
ось гідна відповідь, а не ці імпотентні "стурбованості і занепокояння" деякий потужних західних країн
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10.10.2022 15:54 Відповісти
 
 