"Загроза нових ударів триває", - Кличко закликав киян не нехтувати безпекою

Мер Києва Віталій Кличко порадив киянам не нехтувати безпекою, оскільки загроза ракетних ударів триває, та повідомив про результати вранішніх обстрілів столиці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Ми працюємо. Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку! Ворог хоче нас залякати, та в нього не вийде! Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вистоїмо!" - заявив Кличко.

Кличко також повідомив про результати вранішніх обстрілів міста.

"У Києві зранку і протягом дня - влучання в кількох районах. Зокрема в центрі міста. Також скажений агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці. За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста", - повідомив мер Києва.

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