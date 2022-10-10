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Новини Війна
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"Загроза нових ударів триває", - Кличко закликав киян не нехтувати безпекою

кличко

Мер Києва Віталій Кличко порадив киянам не нехтувати безпекою, оскільки загроза ракетних ударів триває, та повідомив про результати вранішніх обстрілів столиці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Ми працюємо. Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку! Ворог хоче нас залякати, та в нього не вийде! Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вистоїмо!" - заявив Кличко.

Кличко також повідомив про результати вранішніх обстрілів міста.

"У Києві зранку і протягом дня - влучання в кількох районах. Зокрема в центрі міста. Також скажений агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці. За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста", - повідомив мер Києва.

Також читайте: Рух столичного метро поновлено, закликаємо громадян без гострої потреби не їхати до Києва, - Кличко

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Київ (19401) Кличко (3505) обстріл (28171)


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путін хоче, щоб ми злились і думали, що він дуже важлива істота, ледь де диявол... але реальність така, що він дрібний, нікчемний та слабкий.

В порівнянні з Дияволом - він сміхотворний клоун.
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10.10.2022 15:39 Відповісти
два клоуни змагаються..
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10.10.2022 15:48 Відповісти
Орлан летает, фотографирует наведение для искандеров. Видать, с *********** будут стрелять ими (если долетит назад живой дрон, конечно, передачи фото у них скорее всего до сих пор нету удаленным образом, вручную с камеры копируют). Эти ракеты вряд ли собьем и с таким наведением они ударят точно. Но могут и завтра утром ударить, за это время лучше перегруппировать уязвимые цели и перетащить масксети, чтобы ракета не смогла навестись.
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10.10.2022 15:50 Відповісти
ні..ну з Польщі відніше
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10.10.2022 16:06 Відповісти
Героям слава і віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.10.2022 16:39 Відповісти
 
 