Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні, - Шмигаль
Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів.
"За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - зауважив прем'єр.
"Звертаюсь до всіх українців із надзвичайно важливим проханням: обмежте споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи. За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", - пише Шмигаль.
"Жодні ракети не зламають нашу віру в перемогу. Продовжуємо роботу. Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ!" - додає він.
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Только месяц продержалось государство от платежей компании «Стройинвест инжиниринг». Возможно, у Дубинских теперь найдутся деньги на баскетбол, пишут https://nashigroshi.org/2022/10/05/reznichenka-i-holyka-prostyly/ Наши деньги …
9 августа «Наши деньги» обнародовали https://nashigroshi.org/2022/08/09/znaydeno-naydorozhche-tsyvil-ne-budivnytstvo-za-iake-vlada-pid-chas-viyny-zaplatyla-z-derzhbiudzhetu-bil-she-1-mil-iarda-hryven/ статью о том, что днепропетровская фирма за несколько месяцев во время вторжения исподтишка получила 1 миллиард гривен на содержание дорог. На фоне тотального ущерба других компаний Украины это была очень приличная сумма госзаказов, полученных вне «Прозорро». Достаточно сказать, что размер выплат «Стройинвеста» был в пять-десять раз больше денег, которые получали известные с «мирных» времен лидеры картеля.
Как свидетельствует портал «https://spending.gov.ua/new/transactions/search Spending », в день выхода статьи проплаты этой фирме остановились как по волшебству. Видимо, фея, державшая в руках палочку госбюджета, очень удивилась таким потокам.
Отлучение от кассы продержалось до 16 сентября, когда Госказначейство возобновило проплаты «Стройинвесту». За две недели фирма получила 228 млн. грн. Также были разблокированы проплаты фирме «Автомагистраль 2016», которая является поставщиком стройматериалов для «Стройинвеста». Ей Днепропетровская ОГА в сентябре также заплатила 79 млн. грн.
Природа договоренностей по возобновлению выплат «Стройинвеста» пока неизвестна. Но как видно из графика ниже, крупнейшая дорожная фирма страны «Автомагистраль-юг» не может угнаться за новым фаворитом власти. Бывший лидер картеля хоть и получает приличные суммы на ремонт дорог в Киевской, Львовской, Черниговской, Одесской областях. Однако все равно меньше, чем «Стройинвест инжиниринг» в одной Днепропетровской области. Не говоря уже о других бывших фаворитах:
«Стройинвест инжиниринг» ворует деньги на дорогах
Напомним, одним из совладельцев фирмы является Павел Чухно, директор спортивного клуба «Прометей» братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации с недвижимостью в США, но они прячутся в Украине от американского правосудия. Второй владелицей «Стройинвеста» является фитнес-тренер Яна Хланта.
ООО «Стройинвест инжиниринг» было основано в 2015 году, вскоре после того, как Валентин Резниченко впервые стал руководителем Днепропетровской ОГА, а его советником стал https://skelet.info/velike-kradivnictvo-pochemu-yuriya-golika-nazyvayut-korolem-tenderov/ Юрий Голик . После избрания Зеленского в 2019 Резниченко был уволен с должности. Однако вскоре Голик стал консультантом «Большого строительства» и Резниченко вернули в губернаторское кресло.
Именно в моменты карьерных взлетов Голика-Резниченко «Стройинвест инжиниринг» получал самые большие подряды от Днепропетровской ОГА и Укравтодора. В конце концов, фирма стала настолько большой, что вошла в десятку крупнейших дорожников Украины в 2021 году. При этом фирма через сеть прокладок получала стройматериалы по завышенным ценам (https://nashigroshi.org/2021/08/30/skil-ky-vidsotkiv-velykoho-kradivnytstva-u-velykomu-budivnytstvi/ подробнее о схеме здесь ).
В целом с 2017 года «Стройинвест инжиниринг» получил подряды на 20 млрд грн.