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Новини Війна
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Будівля Консультативної місії ЄС у Києві постраждала під час ракетних обстрілів

київ

В результаті російських ударів по Києву у понеділок вранці постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).

Про це повідомили у КМЄС в коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва сьогодні вранці головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень", - повідомили у місії.

На даний момент повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.

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У КМЄС не стали деталізувати завдані будівлі пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

Місія КМЄС розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого вранці впала російська ракета.

Автор: 

дипломатія (710) Київ (19401) обстріл (28171) Євросоюз (13306)


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може чухатись почнуть
хоча , ліпше б постраджала Єврейська иісія
залізний купол би дали
блін, я кожен день просипаючись ,
гадаю, шо то, страшний сон, ця війна..
а воно - ні
падлючі виродки ті какцапи, і вони, і ті хто народив їх
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10.10.2022 16:54 Відповісти
 
 