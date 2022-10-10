Будівля Консультативної місії ЄС у Києві постраждала під час ракетних обстрілів
В результаті російських ударів по Києву у понеділок вранці постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).
Про це повідомили у КМЄС в коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва сьогодні вранці головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень", - повідомили у місії.
На даний момент повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.
У КМЄС не стали деталізувати завдані будівлі пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.
Місія КМЄС розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого вранці впала російська ракета.
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хоча , ліпше б постраджала Єврейська иісія
залізний купол би дали
блін, я кожен день просипаючись ,
гадаю, шо то, страшний сон, ця війна..
а воно - ні
падлючі виродки ті какцапи, і вони, і ті хто народив їх