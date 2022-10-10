Будівля Консультативної місії ЄС у Києві постраждала під час ракетних обстрілів

В результаті російських ударів по Києву у понеділок вранці постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).

Про це повідомили у КМЄС в коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва сьогодні вранці головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень", - повідомили у місії.

На даний момент повідомлень про постраждалих серед учасників місії немає.

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У КМЄС не стали деталізувати завдані будівлі пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

Місія КМЄС розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого вранці впала російська ракета.