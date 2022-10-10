Відновлення електропостачання на Львівщині може тривати понад 24 години, – ОВА

Усунення проблем з електропостачанням у Львівській області, які виникли внаслідок ранкових обстрілів регіону російськими окупантами, може зайняти понад 24 години.

Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ранковий ракетний удар Росії на Львівщині тривають перебої з мобільним зв'язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання. Фахівці "Львівобленерго" працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може зайняти і більше 24 годин", - йдеться у повідомленні.

Козицький попросив жителів населених пунктів, у яких є електрика, використовувати її "лише за потреби".

"Прошу максимально знизити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 - це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему", - наголосив голова ОВА.

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