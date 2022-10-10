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Новини Війна
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Відновлення електропостачання на Львівщині може тривати понад 24 години, – ОВА

обстріл,львівщина

Усунення проблем з електропостачанням у Львівській області, які виникли внаслідок ранкових обстрілів регіону російськими окупантами, може зайняти понад 24 години.

Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ранковий ракетний удар Росії на Львівщині тривають перебої з мобільним зв'язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання. Фахівці "Львівобленерго" працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може зайняти і більше 24 годин", - йдеться у повідомленні.

Козицький попросив жителів населених пунктів, у яких є електрика, використовувати її "лише за потреби".

"Прошу максимально знизити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 - це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему", - наголосив голова ОВА.

Також читайте: Рашисти випустили 15 ракет по Львівській області. Частину збила ППО, - ОВА

Автор: 

обстріл (28171) енергетика (2574) Львівська область (2414)


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Топ коментарі
+2
Тут ще не відомо що буде вночі, можливі повторні удари.
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10.10.2022 17:12
+1
85 новітніх, справді хороших ракет, та хто зна скільки безпілотників, до такого важко бути готовим.
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10.10.2022 17:13
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85 новітніх, справді хороших ракет, та хто зна скільки безпілотників, до такого важко бути готовим.
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10.10.2022 17:13 Відповісти
Маю на увазі ворог знав що робить, вони сьогодні використали ракет розроблених для прориву ПРО на декілька мільярдів доларів.
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10.10.2022 17:20 Відповісти
Тут ще не відомо що буде вночі, можливі повторні удари.
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10.10.2022 17:12 Відповісти
 
 