Рашисти випустили 15 ракет по Львівській області. Частину збила ППО, - ОВА

Сьогодні, 10 жовтня, російська арімя вдарила 15 ракетами по території Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"15 ракет атакували Львівську область. Частину з них збила ППО", - йдеться у повідомленні.

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Козицький підкреслив, що повітряна тривога триває і потрібно залишатись в укриттях.