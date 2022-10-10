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Новини Війна
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Рашисти випустили 15 ракет по Львівській області. Частину збила ППО, - ОВА

ппо

Сьогодні, 10 жовтня, російська арімя вдарила 15 ракетами по території Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"15 ракет атакували Львівську область. Частину з них збила ППО", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили 75 ракет по Україні, 41 з них знищила ППО, - Залужний

Козицький підкреслив, що повітряна тривога триває і потрібно залишатись в укриттях.

обстріл (28171) Козицький Максим (126) Львівська область (2414)


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ну що - після сьогодні НАТО- ЕС роздупляться....- чи знову порційно даватимуть зброю...
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10.10.2022 11:05 Відповісти
Порціонно. Нажаль.
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10.10.2022 11:09 Відповісти
Будуть закликати до переговорів 🤬
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10.10.2022 11:09 Відповісти
І знову так, щоб не розізлити путіна.
Тільки дозволять стріляти по українській території?
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10.10.2022 11:18 Відповісти
*** ВАМ А НЕ УКРАИНА !!!!!

https://youtu.be/wEVlULK22AM
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10.10.2022 11:06 Відповісти
В Одеськый області збито 3 ракети і 5 дронів https://dumskaya.net/news/okkupanty-atakuyut-odessu-iranskimi-dronami-169397/ua/
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10.10.2022 11:07 Відповісти
Тут призывают бить по раше .Мы даже не хочем бить по лугандону и ********** !
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10.10.2022 11:11 Відповісти
 
 