Рашисти випустили 15 ракет по Львівській області. Частину збила ППО, - ОВА
Сьогодні, 10 жовтня, російська арімя вдарила 15 ракетами по території Львівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"15 ракет атакували Львівську область. Частину з них збила ППО", - йдеться у повідомленні.
Козицький підкреслив, що повітряна тривога триває і потрібно залишатись в укриттях.
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Тільки дозволять стріляти по українській території?
https://youtu.be/wEVlULK22AM