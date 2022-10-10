Рашисты выпустили 15 ракет по Львовской области. Часть сбила ПВО, - ОВА
Сегодня, 10 октября, российская армия ударила 15 ракетами по территории Львовской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО", - говорится в сообщении.
Козицкий подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и нужно оставаться в укрытиях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки дозволять стріляти по українській території?
https://youtu.be/wEVlULK22AM