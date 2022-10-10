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Новости Война
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Рашисты выпустили 15 ракет по Львовской области. Часть сбила ПВО, - ОВА

ппо

Сегодня, 10 октября, российская армия ударила 15 ракетами по территории Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты выпустили 75 ракет по Украине, 41 из них уничтожила ПВО, - Залужный

Козицкий подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и нужно оставаться в укрытиях.

обстрел (26850) Козицкий Максим (98) Львовская область (2891)


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ну що - після сьогодні НАТО- ЕС роздупляться....- чи знову порційно даватимуть зброю...
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10.10.2022 11:05 Ответить
Порціонно. Нажаль.
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10.10.2022 11:09 Ответить
Будуть закликати до переговорів 🤬
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10.10.2022 11:09 Ответить
І знову так, щоб не розізлити путіна.
Тільки дозволять стріляти по українській території?
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10.10.2022 11:18 Ответить
*** ВАМ А НЕ УКРАИНА !!!!!

https://youtu.be/wEVlULK22AM
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10.10.2022 11:06 Ответить
В Одеськый області збито 3 ракети і 5 дронів https://dumskaya.net/news/okkupanty-atakuyut-odessu-iranskimi-dronami-169397/ua/
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10.10.2022 11:07 Ответить
Тут призывают бить по раше .Мы даже не хочем бить по лугандону и ********** !
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10.10.2022 11:11 Ответить
 
 