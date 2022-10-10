Рашисты выпустили 15 ракет по Львовской области. Часть сбила ПВО, - ОВА

Сегодня, 10 октября, российская армия ударила 15 ракетами по территории Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО", - говорится в сообщении.

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Козицкий подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и нужно оставаться в укрытиях.