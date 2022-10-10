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Віялові відключення можуть тривати протягом декількох днів, - "Укренерго"

електрика,світло,відключення,віялові

Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень.

Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Він розповів, що практично в половині регіонів сталися певні пошкодження критичної інфраструктури. За його словами, понеділок став безпрецендентним днем, коли така кількість об'єктів попала під атаку РФ.

В більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п’яти тривають відновлювальні роботи. При цьому, наголосив Кудрицький, не можна сказати, що енергетична інфраструктура показала слабкості – там, де руйнування найбільші, потрібно дещо більше часу для відновлення.

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"Очікуємо, що в найближчі години і дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів", – наголосив очільник "Укренерго".

При цьому, попередив він, віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів: "Сьогодні і, можливо, в декілька наступних днів все ж знадобитися додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якомога швидше забезпечити надійне електропостачання".

Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив Кудрицький, і вони будуть тимчасовими – по "декілька годин, не більше", і будуть здійснені в повній координації з диспетчерами "Укренерго".

"Це абсолютно стабільний і безпечний для енергосистеми процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж", – наголосив він.

Автор: 

енергетика (2574) електроенергія (6174) Укренерго (2681) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+10
це не я придумала,а мій чоловік))До речі від вас як раз нічого не вимагають,спить собі спокійно))))але хто не думає про майбутнє той його не має)
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10.10.2022 20:44
+8
В Курскій обл. Палає спиртзавод. Губернатор каже :прилетіло з України. Завод мав стратегічне значення
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10.10.2022 20:43
+7
ну чого ж ,українці жартують навіть на передовій, бо сильні духом,і як би не хотілося ,кацяпі нас зломати- не вийде. Ще будемо жартувати і народжувати , бо ми переможемо.
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10.10.2022 20:49
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Ну нічого,будемо вечеряти при свічках,навіть романтично.декілька днів то не катострофа. Ось мій чоловік сказав що інтернет і світло взагалі зайве ,треба піднімати народжуванність, поправляти демографічну сітуацію в Україні. А от лікарні потребують світла, туди потрібно усю допомогу.
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10.10.2022 20:34 Відповісти
Таке шось ви придумали. Як можна народжувать дітей в час, коли абсолютно не ясно, що буде завтра? Чи ви не бачили, що орки роблять з українськими дітьми??
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10.10.2022 20:42 Відповісти
це не я придумала,а мій чоловік))До речі від вас як раз нічого не вимагають,спить собі спокійно))))але хто не думає про майбутнє той його не має)
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10.10.2022 20:44 Відповісти
людей вбивають а вам до сексу? ви нормальні?
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10.10.2022 20:48 Відповісти
Мальчики, любите друг друга, раз не хотите любить девочек)))
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10.10.2022 20:52 Відповісти
ви глядіть щоб вас буряти не дійшли полюбити...
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10.10.2022 20:54 Відповісти
Это нам нужно глядеть? Ну и мальчики-защитники у нас....
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10.10.2022 20:58 Відповісти
це явно не хлопчик, і точно не захистник))
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10.10.2022 21:02 Відповісти
та робіть що хочете у Франції. може Вам там по приколу поржати, нам якось не смішно
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10.10.2022 21:20 Відповісти
😀
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10.10.2022 20:54 Відповісти
теж кортіло їй щось дурне "пожартувати, але подумав, що я придурок якщо на це так коментуватиму.. То і їй раджу зайвого не жартувати.. Ну була новина -- прочитала та промовчала..
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10.10.2022 20:45 Відповісти
ну чого ж ,українці жартують навіть на передовій, бо сильні духом,і як би не хотілося ,кацяпі нас зломати- не вийде. Ще будемо жартувати і народжувати , бо ми переможемо.
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10.10.2022 20:49 Відповісти
от коли переможемо тоді й народжувати, а не зараз під час війни! Ви розум маєте взагалі якийсь?? що бажаєте власним дітям пережити це жахіття? ви вдумаєтесь в суть того, що наплели..
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10.10.2022 20:51 Відповісти
А я і не думала що повина спитати у вас як мені бути у ліжку з власним чоловіком. Що ви тут нагоняєте жахіття,пісайте тихенько у памеперс, і не нервуйте, життя не спинити!
Не треба так збуджуватися , я свого чоловіка вам не віддам.))))
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10.10.2022 20:56 Відповісти
Ой у вас такий витончений гумор, як і у вашої росіянської новозареєстрованої подруги..
А захисники у нас ще і жінки, але не такі як ви, і ваш чоловік теж не до захисту йому, йому про ліжко лишень в голові...
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10.10.2022 21:02 Відповісти
мій чоловік якраз на захисті Одеси,як і син. Я не розумію чого вам треба,ви мені забороняєте народжувати, чи ви просто неадекват? ви себе слухаєте чи ні?
Ідіть с богом, ми без вас все вирішимо.)))
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10.10.2022 21:10 Відповісти
нічого я вам не забороняв, а закликав до того щоб не писати дурниць, ото дуже виховано привселюдно обговорювати що ви тим з чоловіком, то ваше особисте і нікого не цікавить..
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10.10.2022 21:16 Відповісти
От і я кажу ,що для кохання світло не потрібне,а ви чогось проти, що без світла вам тяжко буде підглядати?
А якщо серьозно, до вас я не писала, якщо не згодні , проходьте мимо, а не давайте мені вказівки.Це ж додуматися, забороняти людям мати дітей бо йде війна, може ще не дихати,бо люстра впаде?Заспокойтеся ,дідусю,ми це вирішимо без вашого дозволу.)
Ідіть спочивайте,на ніч нервувати не корисно.
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10.10.2022 21:24 Відповісти
я взагалі відкоментував людині, що вам до мене написалаЮ а ви на мене накинулись як та йоришка... чешеться вам там то вам до лікаря..
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10.10.2022 21:30 Відповісти
))) Щоб там зі мною не коїлося,дідусю, це вас не стосується і вам нічого не загрожує.Ідіть спочивайте.
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10.10.2022 21:32 Відповісти
радий, що вам мій "одеський" гумор теж до сміху..
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10.10.2022 21:34 Відповісти
Дідусю,
Як мені"зачешеться" в мене є чоловік ,а от вам як зачешеться точно до лікаря, ідіть спати. вгамуйтеся вже!.
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10.10.2022 21:41 Відповісти
я бачу ви ботяка продуктивна:
https://sport.ua/news/549745-eto-sledstvie-emotsiy-v-ministerstve-oborony-proveli-besedu-s-maguchih
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10.10.2022 22:57 Відповісти
Вам нічого не загрожує від мене,ти диви як вас турбує моє особисте життя!
чи ви моїх дітей годувати будете? Я - українка, і мене тяжко злякати тим що буде веєрне відключення світла, я знайду вихід , ви людина без гумору,але це не дає право мені хамити.
По ваших ссилках я ходити не буду.
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10.10.2022 23:09 Відповісти
та йне треба інші подивляться.. що то ви та чого такий активний коментатор на українських ресурсах... А взагалі не відволікайтесь на мене у вас ж е плани на вашого чоловіка були
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10.10.2022 23:18 Відповісти
Та нехай дивляться,мені немає чого скривати. На мене тут дивляться ,подивиться у ніку ,з 2014 року ,і підписано на мене багато людей і я підписана на багато форумчан, так що сенсаціі у вас не буде .Що до вас , мені чоловік і син стільки за день не пишуть, ви їх переплюнули.
Я жартую завжди ,навіть коли меня тяжко,це завжди допомогало мені в житті.
А ви бажаете щоб я тут почала скиглити ? Війна в Україні,треба триматися і підтримувати інших. А ви бачили як сьогодні у метро,де ховалися кияни,вони разом співали українських пісень? Під бомбами ,співали і посміхалися .А ви бачили як жартують і танцюють наші хлопці на передовій, думаєте їм не важко?Чи вам важче ніж їм? Вони намагаються тримати силу духа та підтримуюють нас ,мало того кохаються ,одружуються ,і що ,ви забороните їм бо війна?
Кажуть кожен міркує в міру своєї розпусти, якщо в народжені дітей ви бачити тільки секс ,мені вас шкода, я бачу що українському роду не повино бути переводу,най кохаються і народжують дітей і одружуються, а ви бурчун і невихованна людина.
Ідіть вже спати .
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10.10.2022 23:31 Відповісти
жіночко, припиніть істерику...
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10.10.2022 23:33 Відповісти
Та було б чого,в мене навіть від вас істерики не буде,не витрачайте час.
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10.10.2022 23:43 Відповісти
Мій батько народився у квітні 42-го, а мати - у травні...
Ще якісь докази потрібні?
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10.10.2022 20:57 Відповісти
мова про те, що коли вас зачали, то може над головами не бахало??
Хоча можу ще "пожартувати", що воно і видно результат..
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10.10.2022 21:04 Відповісти
Ну так що вам до того? це взагалі не ваша справа.
Діти завжди прекрасно, і чоловіки що захищають Україну просто забов,язані народжувати діточок ,бо Україну захищає цвіт та код націі,найкращі чоловіки!
А до вас питань немає,зробіть людям послугу- не розмножуйтеся!)
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10.10.2022 21:14 Відповісти
Предки йшли воювати, (обидва загинули) а діточок робили якраз під "бабахи"...
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10.10.2022 21:19 Відповісти
о.. це ви мені вдало пригадали.. Ви чули про такий соціальний статус "діти війни"?... Знаєте, розумієте чому вони мають особливе визначення в законодавстві і їм були призначені компенсаційні виплати?.. ну то пусте.. совок з голови не викурити... хоч би у вас там і штамп в українському паспорті..
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10.10.2022 21:27 Відповісти
Світло не виключали але вимкнув все, тільки холодильник і ноут лишились
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10.10.2022 20:44 Відповісти
ви навіть не уявляєте що таке доглядати за лежачим інвалідом без пралки, електро матраца, та електро опалення коли буде мінус 10ть на вулиці. свічки не допоможуть. а таких тисячі в багатоповерхівках..
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10.10.2022 21:22 Відповісти
В статті написано що буде веєрне відключення ,тоб то не постійне, десь коло неділі,а де у нас зараз мінус 10? В кацяпіі?
веерные отключения могут понадобиться в течение нескольких дней: "Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобиться дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение". Источник:
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10.10.2022 21:29 Відповісти
ні, не зараз, зараз тільки перший раз з цим зіткнулись, попереду зима ще
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10.10.2022 22:34 Відповісти
про це треба піклуватися зараз, купувати якісь стаціонарні пічечки, паливні брикети,обкладати хворого пластиковими пляшками з теплою водою, бо плакати та заламувати руки не допоможе.
Співчуваю,то дійсно дуже важко,коли дома лежача людина ,та ще під час війни.
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10.10.2022 22:46 Відповісти
В Курскій обл. Палає спиртзавод. Губернатор каже :прилетіло з України. Завод мав стратегічне значення
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10.10.2022 20:43 Відповісти
знов кацапня курила "депопало"...
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10.10.2022 20:46 Відповісти
На росії це дійсно стратегічний об'єкт.
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10.10.2022 20:50 Відповісти
та спиз...ли усе, підпалили та вигадали байку...
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10.10.2022 21:01 Відповісти
На въезде в Москву устанавливаются блокпосты.

Президент РФ Путин боится государственного переворота в России с участием военных элит. Именно поэтому в Москву за последнее время были срочно введены дополнительные силы Росгвардии, пишет британская The Mirror.

Отмечается, что уже 18 тысяч человек из охранки Путина начали устанавливать блокпосты на въезде в Москву и проводить аресты подозреваемых военнослужащих.

Кремль задействовал ОДОН - подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ.

Утверждается, что подразделение ОДОН усилило охрану российской столицы, и что все военные подразделения приведены в полную боеготовность.

В материале подчеркивается, что это произошло после того, как Путин обвинил спецслужбы Украины в «теракте» на Крымском мосту.
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10.10.2022 21:04 Відповісти
Починайте повертати борги хоча б за електрику! Треба ж за щось ремонтувати... Бо залишимось в темряві...
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10.10.2022 21:06 Відповісти
гроші з президентських та депутатських офшорів до України повернути, розкуркуліти крадіїв і можна буде й борги покрити й за комуналку українцям років 10 не платити
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10.10.2022 21:25 Відповісти
Поки що не повертають. І навіть не збираються, а потреби на обслуговування мереж збільшуються. Тому "роби що мусиш...". І щось мені підказує що накопичені борги передадуть тишком-нишком колекторам...
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10.10.2022 21:36 Відповісти
та вже якісь паперці невнятні без печаток до поштових скриньок розкладають з погрозами, а за ліпестрічество тільки перевіряючий перевірить лічильник, відразу починаються смскі, дзвінки, спам на електронку..а платиш через оте Ясно, то вони ще 3 доби крутять на нічних депозитах й не зараховують платіж..

але то таке..головне, щоб Оману Боневтіку грошей на відосики вистачало..

а нам ті гроші малювати чи красти?
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10.10.2022 21:44 Відповісти
З початку війни не виходило платити от і накопичилось. А ми ж платимо за себе і за батьків. Так що запаслись картоплею і "назад в будущєє".
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10.10.2022 22:04 Відповісти
ну то так - наші проблеми й обставини нікого не хвилюють..тому платимо, скільки можемо
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10.10.2022 22:37 Відповісти
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10.10.2022 22:09 Відповісти
 
 