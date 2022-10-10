Віялові відключення можуть тривати протягом декількох днів, - "Укренерго"
Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень.
Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Він розповів, що практично в половині регіонів сталися певні пошкодження критичної інфраструктури. За його словами, понеділок став безпрецендентним днем, коли така кількість об'єктів попала під атаку РФ.
В більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п’яти тривають відновлювальні роботи. При цьому, наголосив Кудрицький, не можна сказати, що енергетична інфраструктура показала слабкості – там, де руйнування найбільші, потрібно дещо більше часу для відновлення.
"Очікуємо, що в найближчі години і дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів", – наголосив очільник "Укренерго".
При цьому, попередив він, віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів: "Сьогодні і, можливо, в декілька наступних днів все ж знадобитися додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якомога швидше забезпечити надійне електропостачання".
Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив Кудрицький, і вони будуть тимчасовими – по "декілька годин, не більше", і будуть здійснені в повній координації з диспетчерами "Укренерго".
"Це абсолютно стабільний і безпечний для енергосистеми процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж", – наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Не треба так збуджуватися , я свого чоловіка вам не віддам.))))
А захисники у нас ще і жінки, але не такі як ви, і ваш чоловік теж не до захисту йому, йому про ліжко лишень в голові...
Ідіть с богом, ми без вас все вирішимо.)))
А якщо серьозно, до вас я не писала, якщо не згодні , проходьте мимо, а не давайте мені вказівки.Це ж додуматися, забороняти людям мати дітей бо йде війна, може ще не дихати,бо люстра впаде?Заспокойтеся ,дідусю,ми це вирішимо без вашого дозволу.)
Ідіть спочивайте,на ніч нервувати не корисно.
Як мені"зачешеться" в мене є чоловік ,а от вам як зачешеться точно до лікаря, ідіть спати. вгамуйтеся вже!.
https://sport.ua/news/549745-eto-sledstvie-emotsiy-v-ministerstve-oborony-proveli-besedu-s-maguchih
чи ви моїх дітей годувати будете? Я - українка, і мене тяжко злякати тим що буде веєрне відключення світла, я знайду вихід , ви людина без гумору,але це не дає право мені хамити.
По ваших ссилках я ходити не буду.
Я жартую завжди ,навіть коли меня тяжко,це завжди допомогало мені в житті.
А ви бажаете щоб я тут почала скиглити ? Війна в Україні,треба триматися і підтримувати інших. А ви бачили як сьогодні у метро,де ховалися кияни,вони разом співали українських пісень? Під бомбами ,співали і посміхалися .А ви бачили як жартують і танцюють наші хлопці на передовій, думаєте їм не важко?Чи вам важче ніж їм? Вони намагаються тримати силу духа та підтримуюють нас ,мало того кохаються ,одружуються ,і що ,ви забороните їм бо війна?
Кажуть кожен міркує в міру своєї розпусти, якщо в народжені дітей ви бачити тільки секс ,мені вас шкода, я бачу що українському роду не повино бути переводу,най кохаються і народжують дітей і одружуються, а ви бурчун і невихованна людина.
Ідіть вже спати .
Ще якісь докази потрібні?
Хоча можу ще "пожартувати", що воно і видно результат..
Діти завжди прекрасно, і чоловіки що захищають Україну просто забов,язані народжувати діточок ,бо Україну захищає цвіт та код націі,найкращі чоловіки!
А до вас питань немає,зробіть людям послугу- не розмножуйтеся!)
веерные отключения могут понадобиться в течение нескольких дней: "Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобиться дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение". Источник:
Співчуваю,то дійсно дуже важко,коли дома лежача людина ,та ще під час війни.
Президент РФ Путин боится государственного переворота в России с участием военных элит. Именно поэтому в Москву за последнее время были срочно введены дополнительные силы Росгвардии, пишет британская The Mirror.
Отмечается, что уже 18 тысяч человек из охранки Путина начали устанавливать блокпосты на въезде в Москву и проводить аресты подозреваемых военнослужащих.
Кремль задействовал ОДОН - подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ.
Утверждается, что подразделение ОДОН усилило охрану российской столицы, и что все военные подразделения приведены в полную боеготовность.
В материале подчеркивается, что это произошло после того, как Путин обвинил спецслужбы Украины в «теракте» на Крымском мосту.
але то таке..головне, щоб Оману Боневтіку грошей на відосики вистачало..
а нам ті гроші малювати чи красти?