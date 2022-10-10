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Електропостачання у Львові відновили майже на 100%, водопостачання - на 70%

львів

Електропостачання у Львові, по якому Росія завдала ракетних ударів, майже відновлене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Електропостачання у Львові відновили майже на 100%. Без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби.

Також відновили електропостачання у 90% населених пунктів у районах Львівської області. Дякую фахівцям Львівобленерго та Укренерго за оперативність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів.

"Щоб допомогти нашій енергетичній системі пройти це випробування, маємо максимально зменшити споживання електроенергії у період з 17:00 по 22:00. Аби мати постійний доступ до інформації – придбайте радіоприймач на батарейках. Єдність та мудрість – наша головна зброя проти окупантів. Бережіть себе. Не ігноруйте повідомлень про загрозу.", - додав Козицький.

Також у ОВА зазначили, що водопостачання у Львові відновили на 70%.

Львів (3064) електроенергія (6174) Козицький (126)


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10.10.2022 22:29 Відповісти
Вже час чекаю на це відео від Цензор , скоро буде
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10.10.2022 22:30 Відповісти
Молодці енергетики! А путлер нехай йде курсом кацапського корабля.
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10.10.2022 22:38 Відповісти
сподіваюся зелена влада допетрить які Герої живуть поруч з нами і їхня зброя далеко не автомат!
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11.10.2022 00:00 Відповісти
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10.10.2022 22:46 Відповісти
 
 