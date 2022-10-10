Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение – на 70%
Электроснабжение во Львове, по которому Россия нанесла ракетные удары, почти восстановлено.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%. Без питания остаются отдельные дома – там работают аварийные службы".
Также возобновлено электроснабжение в 90% населенных пунктов в районах Львовской области. Благодарю специалистов Львовоблэнерго и Укрэнерго за оперативность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за утренних ракетных ударов в области без питания находились 1040 населенных пунктов.
Чтобы помочь нашей энергетической системе пройти это испытание, мы должны максимально уменьшить потребление электроэнергии в период с 17:00 по 22:00. Чтобы иметь постоянный доступ к информации - приобретите радиоприемник на батарейках. Единство и мудрость - наше главное оружие против оккупантов. Берегите себя. Не игнорируйте сообщения об угрозе", - добавил Козицкий.
Также в ОВА отметили, что водоснабжение во Львове было восстановлено на 70%.
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