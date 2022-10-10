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Новости Война
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Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%, водоснабжение – на 70%

львів

Электроснабжение во Львове, по которому Россия нанесла ракетные удары, почти восстановлено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Электроснабжение во Львове возобновили почти на 100%. Без питания остаются отдельные дома – там работают аварийные службы".

Также возобновлено электроснабжение в 90% населенных пунктов в районах Львовской области. Благодарю специалистов Львовоблэнерго и Укрэнерго за оперативность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за утренних ракетных ударов в области без питания находились 1040 населенных пунктов.

Чтобы помочь нашей энергетической системе пройти это испытание, мы должны максимально уменьшить потребление электроэнергии в период с 17:00 по 22:00. Чтобы иметь постоянный доступ к информации - приобретите радиоприемник на батарейках. Единство и мудрость - наше главное оружие против оккупантов. Берегите себя. Не игнорируйте сообщения об угрозе", - добавил Козицкий.

Также в ОВА отметили, что водоснабжение во Львове было восстановлено на 70%.

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Автор: 

Львов (4580) Тарифы на электроэнергию (2162) Козицкий (98)


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10.10.2022 22:29 Ответить
Вже час чекаю на це відео від Цензор , скоро буде
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10.10.2022 22:30 Ответить
Молодці енергетики! А путлер нехай йде курсом кацапського корабля.
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10.10.2022 22:38 Ответить
сподіваюся зелена влада допетрить які Герої живуть поруч з нами і їхня зброя далеко не автомат!
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11.10.2022 00:00 Ответить
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10.10.2022 22:46 Ответить
 
 