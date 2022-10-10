Большая часть Львова до сих пор остается без электроэнергии, - Садовый
Энергоснабжение отсутствует сейчас в большей части Львова.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за ракетных обстрелов большая часть города до сих пор остается без электроэнергии. Часть уличного освещения тоже не работает, поэтому пострайтесь попасть домой до темноты. Позаботьтесь, чтобы дома был запас пищи и воды", - написал пер Львова в телеграме.
"Уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями", - добавил Садовый.
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ось тільки-но побачив її поруч із зєльонкіним - й одразу спокій зійшов на душу: встигла й туди, й назад, Богу дякувати