Большая часть Львова до сих пор остается без электроэнергии, - Садовый

Энергоснабжение отсутствует сейчас в большей части Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ракетных обстрелов большая часть города до сих пор остается без электроэнергии. Часть уличного освещения тоже не работает, поэтому пострайтесь попасть домой до темноты. Позаботьтесь, чтобы дома был запас пищи и воды", - написал пер Львова в телеграме.

"Уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями", - добавил Садовый.

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