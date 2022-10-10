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Новости Война
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Большая часть Львова до сих пор остается без электроэнергии, - Садовый

львів

Энергоснабжение отсутствует сейчас в большей части Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за ракетных обстрелов большая часть города до сих пор остается без электроэнергии. Часть уличного освещения тоже не работает, поэтому пострайтесь попасть домой до темноты. Позаботьтесь, чтобы дома был запас пищи и воды", - написал пер Львова в телеграме.

"Уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями", - добавил Садовый.

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Львов (4580) обстрел (26850) Садовый (651) Тарифы на электроэнергию (2162)


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Топ комментарии
+7
тримайся, місто ЛЕВА !!
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10.10.2022 18:05
+5
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10.10.2022 19:34
+4
На жаль у цієї сволоти кривих ракет дуже багато ще залишилось...тримайся, рідне місто! Все буде Україна!
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10.10.2022 18:29
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тримайся, місто ЛЕВА !!
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10.10.2022 18:05 Ответить
Всерівно москалям пісець.
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10.10.2022 18:09 Ответить
На жаль у цієї сволоти кривих ракет дуже багато ще залишилось...тримайся, рідне місто! Все буде Україна!
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10.10.2022 18:29 Ответить
70 ракет по кремлядям сьгодні ж вночі!
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10.10.2022 19:04 Ответить
потрIбно цапам у вIдоповIдь накидати.. I хватить з ними церемониться… бити по мIстам… а казати , що по вIйськовим об'ектам!
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10.10.2022 19:14 Ответить
Ми ж не терористи. Навіть якщо вся русня там святкує - технічно це не військові і вбивати не можна. Бо опинимося з цим людожером сам-на-сам.
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10.10.2022 19:20 Ответить
Так я вам давно говорою бити по мобілізаційному резерві МО РФ . А це і є населені пункти. І ніхто з інших країн не звинуватить нас у неправильному веденні війни
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10.10.2022 20:05 Ответить
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10.10.2022 19:34 Ответить
все гаразл...світло є...поки що генератор...
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10.10.2022 20:37 Ответить
та дідько з тим світлом, гучномовцями та водою - ми потерпімо скільки треба, проте цілий день не полишало глибоке занепокоєння: чи встигла послиця Бринк перетнути польський кордон у західному напрямку? чи легко дався їй отой останній український дюйм, за яким уже кожен польський дюйм захищений? місця собі не знаходив, а подзвонити їй було ніяк: мобілки з нетом мертво спочивали...

ось тільки-но побачив її поруч із зєльонкіним - й одразу спокій зійшов на душу: встигла й туди, й назад, Богу дякувати
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10.10.2022 22:23 Ответить
 
 