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Більша частина Львова досі залишається без електроенергії, - Садовий

львів

Енергопостачання відсутнє наразі у більшій частині Львова.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії. Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє. Подбайте, щоб удома був запас їжі та води", - написав пер Львова у телеграмі.

"Сповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У разі тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями", - додав Садовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові ракетами пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури - немає гарячої води та частково світла

Автор: 

Львів (3064) обстріл (28171) Садовий (535) електроенергія (6174)


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Топ коментарі
+7
тримайся, місто ЛЕВА !!
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10.10.2022 18:05
+5
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10.10.2022 19:34
+4
На жаль у цієї сволоти кривих ракет дуже багато ще залишилось...тримайся, рідне місто! Все буде Україна!
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10.10.2022 18:29
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тримайся, місто ЛЕВА !!
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10.10.2022 18:05 Відповісти
Всерівно москалям пісець.
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10.10.2022 18:09 Відповісти
На жаль у цієї сволоти кривих ракет дуже багато ще залишилось...тримайся, рідне місто! Все буде Україна!
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10.10.2022 18:29 Відповісти
70 ракет по кремлядям сьгодні ж вночі!
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10.10.2022 19:04 Відповісти
потрIбно цапам у вIдоповIдь накидати.. I хватить з ними церемониться… бити по мIстам… а казати , що по вIйськовим об'ектам!
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10.10.2022 19:14 Відповісти
Ми ж не терористи. Навіть якщо вся русня там святкує - технічно це не військові і вбивати не можна. Бо опинимося з цим людожером сам-на-сам.
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10.10.2022 19:20 Відповісти
Так я вам давно говорою бити по мобілізаційному резерві МО РФ . А це і є населені пункти. І ніхто з інших країн не звинуватить нас у неправильному веденні війни
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10.10.2022 20:05 Відповісти
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10.10.2022 19:34 Відповісти
все гаразл...світло є...поки що генератор...
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10.10.2022 20:37 Відповісти
та дідько з тим світлом, гучномовцями та водою - ми потерпімо скільки треба, проте цілий день не полишало глибоке занепокоєння: чи встигла послиця Бринк перетнути польський кордон у західному напрямку? чи легко дався їй отой останній український дюйм, за яким уже кожен польський дюйм захищений? місця собі не знаходив, а подзвонити їй було ніяк: мобілки з нетом мертво спочивали...

ось тільки-но побачив її поруч із зєльонкіним - й одразу спокій зійшов на душу: встигла й туди, й назад, Богу дякувати
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10.10.2022 22:23 Відповісти
 
 