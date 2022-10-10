Більша частина Львова досі залишається без електроенергії, - Садовий
Енергопостачання відсутнє наразі у більшій частині Львова.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії. Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє. Подбайте, щоб удома був запас їжі та води", - написав пер Львова у телеграмі.
"Сповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У разі тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями", - додав Садовий.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко #371210
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+5 Volodymyr Volodymyr #490180
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+4 Stefan Pentsak
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ось тільки-но побачив її поруч із зєльонкіним - й одразу спокій зійшов на душу: встигла й туди, й назад, Богу дякувати