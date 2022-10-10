Россияне перезарядили корабли с "Калибрами" и готовят авиацию, - Ким. ВИДЕО

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перезарядили "Калибры" в Черном море и готовят свои самолеты в Астрахани к новой атаке.

Об этом Ким рассказал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Корабли снова выходят в Черное море. Перезарядили они "Калибры". И готовятся на взлет с Астрахани все эти группировки", - отметил он.

Глава ОВА призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По словам Кима, Россия может продолжить удары по Украине.

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