Росіяни перезарядили кораблі з "Калібрами" і готують авіацію, - Кім. ВIДЕО

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки.

Про це Кім розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри". І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання", - зазначив він.

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Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні.