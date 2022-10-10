Росіяни перезарядили кораблі з "Калібрами" і готують авіацію, - Кім. ВIДЕО
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки.
Про це Кім розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри". І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання", - зазначив він.
Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні.
Топ коментарі
+35 Олександр Дніпро
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+34 Анатолий К #427424
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+31 Ан Мур
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Яким же чином тоді квітні 2019 року було виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК (якщо ти знаеш що воно таке)? Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
Якби
12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що йде розробка близько десяти проєктів розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України в тому числі і підвищенн.ої дальності.
Знаш коли мали піти поставки до ЗСУ якби було фінансування? У 2022 р.
А ще мєдвєдєва в розшук подали.
Обещали мир за разоружение
А вместо этого напали после ослабления
Достанем кацапских пидаров.
А асфальт сам себе не покладе.
«Це не удари по Києву, це удари проти всього вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто лаптєстану, а й бульбопюрера, з території якого ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки орда застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об'єкта», - зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.
«І це лише демонстрація того, що ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні - позачергова сесія Організації Об'єднаних Націй, і нам обов'язково потрібно запустити процес, щоб викинути росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію», - говорить Порошенко.
«По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антихуловську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну», - наголошує Петро Порошенко.
«Чим більше у нас буде зброї - зенітних систем, протидронів, протиракет - це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру - це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир», - вважає п'ятий Президент.
«І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання оркостану країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом», - пояснює Порошенко.
Понял умник с новеньким экаунтом?
2000+ ракети треба, щоб до заводів у Сибіру та на кралі, що ракети виготовляють, дістати