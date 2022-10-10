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Росіяни перезарядили кораблі з "Калібрами" і готують авіацію, - Кім. ВIДЕО

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки.

Про це Кім розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри". І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання", - зазначив він.

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Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні.

Автор: 

крилаті ракети (1073) росія (65122) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+35
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10.10.2022 17:37
+34
Так вдарте по всіх кораблях нашими сильними і точними "Нептун", де вони? Час показав, що вибирати потрібно було "армію, віру, мову, ЄС і НАТО", а не "какая разница" і асфальт. Можете нападати, коли не цікаво знати правду, а вона на поверхні. Всього два десятки "Нептун" і ні один корабль не виходить в море для пуску ракет.
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10.10.2022 17:34
+31
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-na-cnn-zaklykav-daty-********-potuzhnu-zbroyu-negajno-vykynuty-rosiyu-z-oon-i-vyznaty-yiyi-sponsorom-teroryzmu/ Петро Порошенко в ефірі CNN закликав західних партнерів негайно виключити касапію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму . Він також наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.
«Це не удари по Києву, це удари проти всього вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто лаптєстану, а й бульбопюрера, з території якого ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки орда застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об'єкта», - зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.
«І це лише демонстрація того, що ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні - позачергова сесія Організації Об'єднаних Націй, і нам обов'язково потрібно запустити процес, щоб викинути росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію», - говорить Порошенко.
«По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антихуловську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну», - наголошує Петро Порошенко.
«Чим більше у нас буде зброї - зенітних систем, протидронів, протиракет - це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру - це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир», - вважає п'ятий Президент.
«І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання оркостану країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом», - пояснює Порошенко.
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10.10.2022 17:42
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тиранитос пинчес
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10.10.2022 17:28 Відповісти
Нужно потопить корабли с калибрами! Нужно не ракеты сбивать и ПВО, а нужно уничтожать места запуска ракет! Тогда они не будут вылетать оттуда!
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10.10.2022 17:29 Відповісти
Вважаєш що Залужному не вистачає клепок у голові аби зрозуміти твоє "нужно"?
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10.10.2022 17:35 Відповісти
похоже залужному забороняють нищити інфраструктуру росіян.
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10.10.2022 18:50 Відповісти
Тоді це прямий шлях до знищення держави Україна і українців...
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10.10.2022 19:57 Відповісти
Це логічно,але чим це зробити наша ракетна програма три роки не фінансувалася з відомих причин,а США потоплять чфрф в разі спроби застосувати ними ЯЗ...
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10.10.2022 17:37 Відповісти
Арахамія це ти?Знову вам Порошенко щось відключив..І це не моя інфографіка,на ось тобі джерело можеш там фукати.
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10.10.2022 18:09 Відповісти
Йди за своїм рососіянським кораблем ботяра...

Яким же чином тоді квітні 2019 року було виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК (якщо ти знаеш що воно таке)? Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.

Якби

12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що йде розробка близько десяти проєктів розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України в тому числі і підвищенн.ої дальності.
Знаш коли мали піти поставки до ЗСУ якби було фінансування? У 2022 р.
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10.10.2022 18:21 Відповісти
асфальтом?
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10.10.2022 18:06 Відповісти
Чем? При Яненвтік-Янелохе свернули рактеные пргораммы. Гром, к примеру, радиус до 500 км. Изготовлено два экземпляра. Один - в Саудовской Аравии.
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10.10.2022 19:14 Відповісти
А що ми готуємо щоб нарешті знищити ці кляті корита?
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10.10.2022 17:30 Відповісти
асфальт
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10.10.2022 17:31 Відповісти
І відосікі.
А ще мєдвєдєва в розшук подали.
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10.10.2022 18:22 Відповісти
хотілося щоби про ракетну небезпеку повідомляв не голова ОВА
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10.10.2022 17:33 Відповісти
Ху@рить одновременно обратку по белгороду, курску, воронежу. Хотя какая там обратка,когда есть леденящие душу видосики клована.
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10.10.2022 17:33 Відповісти
Так вдарте по всіх кораблях нашими сильними і точними "Нептун", де вони? Час показав, що вибирати потрібно було "армію, віру, мову, ЄС і НАТО", а не "какая разница" і асфальт. Можете нападати, коли не цікаво знати правду, а вона на поверхні. Всього два десятки "Нептун" і ні один корабль не виходить в море для пуску ракет.
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10.10.2022 17:34 Відповісти
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10.10.2022 17:37 Відповісти
Похоже Зеленского реально "кинули"
Обещали мир за разоружение

А вместо этого напали после ослабления
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10.10.2022 17:40 Відповісти
кидают лоха. а он - "не лох". он "честный, порядочный человек, который болеет за эту страну"(с).
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10.10.2022 18:29 Відповісти
лох-предатель-трус это худшее что могло случиться с Украиной
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10.10.2022 23:21 Відповісти
це хто такий, що болєєт, голобородько..? ...
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11.10.2022 12:33 Відповісти
Во время войны, будучи не компетентным, возглавить страну - это УЖЕ предательство народа.
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11.10.2022 13:52 Відповісти
Що вже толку казати. Ті хто це розуміли спочатку, це й так знають, ті, хто "хоть поржом" не складуть в голові причину - голосування попріколу, і наслідок - повну беззахистність країни.
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10.10.2022 18:18 Відповісти
А де ж ті Гарпуни з Британії? На Калинівському ринку?
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10.10.2022 17:35 Відповісти
Далеко для Гарпуна отошли
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10.10.2022 17:38 Відповісти
У"Гарпуна" дальность, практически , как и у "Нептуна". Да и с наведением не все просто.
Достанем кацапских пидаров.
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10.10.2022 17:47 Відповісти
Самая большая дальность у A/U/RGM-84D2 -280 км( их у нас пока нет), у остальных модификаций 120-150 км. Нам Гарпуном их не достать. Нептун тоже 280, но они стоят дальше-наученные опытом Москвы.
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10.10.2022 18:10 Відповісти
Нам дадут дальнобойные системы для уничтожения рашистских баз или так и будем по норам прятаться? Хоть бы по Ватостополю бахнули
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10.10.2022 17:36 Відповісти
Прикол в том, что мы имеем все возможности делать себе оружие, но зелёные "почему-то" за год так и не раздуплились профинансировать. Не то что разработку и производство дронов, а хотя бы то, что уже готово к производству. Хотя бы десяток нептунов профинансировали бы, и флот в море кормил бы крабов. Не того народа эти слуги, не того.
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11.10.2022 13:50 Відповісти
Цікаво, за рік війни зелені на Нептуни гроші так і не знайшли?
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10.10.2022 17:37 Відповісти
навіщо, якзо можна виклянчити у Британії "Гарпуни".
А асфальт сам себе не покладе.
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10.10.2022 17:43 Відповісти
Все на него ссылаются. Другие подозрительно молчат. А он что в бинокль рассмотрел?
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10.10.2022 17:41 Відповісти
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10.10.2022 17:42 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-na-cnn-zaklykav-daty-********-potuzhnu-zbroyu-negajno-vykynuty-rosiyu-z-oon-i-vyznaty-yiyi-sponsorom-teroryzmu/ Петро Порошенко в ефірі CNN закликав західних партнерів негайно виключити касапію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму . Він також наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.
«Це не удари по Києву, це удари проти всього вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто лаптєстану, а й бульбопюрера, з території якого ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки орда застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об'єкта», - зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.
«І це лише демонстрація того, що ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні - позачергова сесія Організації Об'єднаних Націй, і нам обов'язково потрібно запустити процес, щоб викинути росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію», - говорить Порошенко.
«По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антихуловську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну», - наголошує Петро Порошенко.
«Чим більше у нас буде зброї - зенітних систем, протидронів, протиракет - це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру - це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир», - вважає п'ятий Президент.
«І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання оркостану країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом», - пояснює Порошенко.
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10.10.2022 17:42 Відповісти
Яке НАТО, ми ще не дотягуємо до високих стандартів Пвнічної Македонії і Румунії
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10.10.2022 17:47 Відповісти
зато по коррупции впереди всех и зеленых воров в нато не возьмут
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10.10.2022 23:22 Відповісти
а ще ці вори кричали, що українцям не дадуть безвіз, та й не можна безвіз давати,.. бо корупція.. але все таки безвіз з Європою є..
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11.10.2022 12:25 Відповісти
у нас що розвідки немає якщо голова ОВА повідомляє звідкись взяту інформацію??? А Буданов з Гогіашвілі чим займаються? Де інформація від розвідки?
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10.10.2022 17:44 Відповісти
Весь мир, НАТО, Евросоюз, Америка заняли места молча смотреть как нас расстреливают и убивают Украинских детей?
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10.10.2022 17:45 Відповісти
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10.10.2022 17:49 Відповісти
Этого ублюдка Арахамию давно пора под НОЖ.
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10.10.2022 17:51 Відповісти
Ні. Краще в ДІЗО. І поливати водою кожні 4 години.
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10.10.2022 18:03 Відповісти
арахам - чмо, що знайшло свого лоха..
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11.10.2022 12:27 Відповісти
За деньги на электроэнергии которые он украл можно купить несколько F-16
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10.10.2022 17:56 Відповісти
весь украинский народ занял такую позицию на выборах - так что в первую очередь себе претензии
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10.10.2022 23:24 Відповісти
Сначала закончим с вами кацапами-*******..ми, а потом разберемся.
Понял умник с новеньким экаунтом?
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11.10.2022 11:47 Відповісти
Пока не будет дальнобойных ракет 500-1000 км- ничего не будет. Пока не будут сбивать их самолеты на их территории и топить корабли в Черном море - ничего не будет. Путлер обосрался на поле боя - теперь он будет рушить инфрастуктуру как он делает с Харьковом и Запорожьем и будет убивать как можно больше мирных жителей.
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10.10.2022 17:50 Відповісти
500-1000 км - це ні про що
2000+ ракети треба, щоб до заводів у Сибіру та на кралі, що ракети виготовляють, дістати
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10.10.2022 17:54 Відповісти
там можна дрг и дроны использовать..
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10.10.2022 23:25 Відповісти
MGM-140 ATACMS
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10.10.2022 17:50 Відповісти
Буданов , как сплетник , рассказывает сколько двойников у ***** и когда он сдохнет‼️Буданов завербован *********** , с какого перца (полный абсурд) ,глава разведки проживал с **#лошвилли ,подручным Валуева депутата госдумы⁉️
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10.10.2022 17:53 Відповісти
Где они? c мая есть ни разу насколько помню не применяли?Украина уже получила противокорабельные ракеты Harpoon, которые уже демонстрировали свою эффективность в боевых действиях. Об этом https://t.me/Bratchuk_Sergey/12929 сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?"28 мая 2022 в 19:54
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки. В часі війни і кораблі і літаки ,весь час мають мати відповідне озброєння .Вони і до сьогоднішнього дня були весь час в бойовій готовності.
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Господи,нехай буде воля Твоя,щоб всі ті ракети,націлені на вбивство українців,упали на голови кацапів.
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Ладно. Поеду выкопаю в схроне автомат и рпг.
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10.10.2022 17:56 Відповісти
Все правильно пишут большинство - нужно уничтожать не сами ракеты, а системы запуска и не важно, они на территории рассеи, белоруссии или в Черном море. Но вот США очень против этого - а вдруг пуцин на НИХ осерчает!
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10.10.2022 18:02 Відповісти
чем? асфальтом?
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10.10.2022 18:09 Відповісти
а Ким лично присутствовал при загрузке калибров?
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10.10.2022 18:09 Відповісти
Перезарядили? А тепер передьорніть...
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10.10.2022 18:15 Відповісти
Мы что будем ждать пока нас с кораблей будут убивать
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10.10.2022 18:30 Відповісти
А почему до сих пор севастополь не в огне и пепле?? Что мозгов мало или Гарпунов жалко??... Давно надо было гарпуны приспособить на подвески-самолёты су-24 или другие модефикации и ******* российский ихний флот по всему Чёрному морю!! нет сидят там дятлы , в Киеве и что-то мудрят!! А россия не спит....Почему до сих пор работает узловая ж\д станция Джанкой.Армянск и Чонгар.. Почему до сих пор ездят по ним полные составы с военной российской техникой!! Эти станции давно должны были быть превращены в пепел и камни!! Расстояние то до них ведь меньше -120-200км от Николаева.....
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10.10.2022 18:36 Відповісти
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10.10.2022 20:21 Відповісти
 
 