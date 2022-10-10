Рашисти випустили 10 ракет по Миколаєву вночі, попередньо жертв немає, - ОВА

Російські загарбники вночі обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо нічних прильотів по Миколаєву: 10 штук ракет С300. Попередньо без жертв", - розповів він.

Очільник міста Олександр Сєнкевич також заявив про обстріл: "Попередньо, без жертв. Наразі оглядаємо місця обстрілів, обстежуємо прилеглі будинки. Вже відомо, що постраждали цивільні об’єкти. Більше інформації повідомлю пізніше".

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