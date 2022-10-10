Рашисты выпустили 10 ракет по Николаеву ночью, предварительно жертв нет, - ОВА

Российские захватчики ночью обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"О ночных прилетах по Николаеву: 10 штук ракет С300. Предварительно без жертв", - рассказал он.

Глава города Александр Сенкевич также заявил об обстреле: "Предварительно, без жертв. Сейчас осматриваем места обстрелов, обследуем близлежащие дома. Уже известно, что пострадали гражданские объекты. Больше информации сообщу позже".

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