Рашисты выпустили 10 ракет по Николаеву ночью, предварительно жертв нет, - ОВА
Российские захватчики ночью обстреляли Николаев.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"О ночных прилетах по Николаеву: 10 штук ракет С300. Предварительно без жертв", - рассказал он.
Глава города Александр Сенкевич также заявил об обстреле: "Предварительно, без жертв. Сейчас осматриваем места обстрелов, обследуем близлежащие дома. Уже известно, что пострадали гражданские объекты. Больше информации сообщу позже".
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