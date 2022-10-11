Поліція Київщини посилює патрулювання вулиць у темний час доби, - Небитов

Київщина посилює патрулювання вулиць у вечірній та нічний час через економію електроенергії заради зниження навантаження на електромережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав начальник главку обласної Національної поліції Андрій Небитов.

Він зазначив: "Ми від сьогодні збільшуємо кількість зовнішніх нарядів – виводимо їх на вулиці саме у вечірній та нічний час. Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі".



"Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення", - підкреслив Небитов.

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