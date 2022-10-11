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Новини
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Поліція Київщини посилює патрулювання вулиць у темний час доби, - Небитов

поліція

Київщина посилює патрулювання вулиць у вечірній та нічний час через економію електроенергії заради зниження навантаження на електромережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав начальник главку обласної Національної поліції Андрій Небитов.

Він зазначив: "Ми від сьогодні збільшуємо кількість зовнішніх нарядів – виводимо їх на вулиці саме у вечірній та нічний час. Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі".

"Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення", - підкреслив Небитов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через терористичні атаки РФ енергетики змушені тимчасово обмежити споживання в Києві та області для уникнення аварій

Автор: 

Київська область (4001) Нацполіція (15123)


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Можна ще підключити тероборону, бо навколицях Києва оккупаційних військ немає, а ось у темряви мамам з діткам чи старечі,тяжко і лячно слідкувати до укриття, теробороні теж треба допомогати населеню ,а не - прийшов попив кави ,перекурив,подрімав здав варту та й додому.
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11.10.2022 00:57 Відповісти
Та уже оскандалилась киевская тероборона как раз с ночным патрулированием...
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11.10.2022 01:15 Відповісти
причем это не единичный случай, а система, в твитере целая ветка была с их подвигами
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11.10.2022 02:30 Відповісти
10 жовтня 2022 року ввійде в історію як день незламності українського народу.
Ми вистоїмо !!

Ми переможемо !!

І ніяка істерика путінської наволочі нічого не змінить.🙂
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11.10.2022 01:35 Відповісти
Загиблим - Вiчна Памьять, родинi - спiвчуття i наши молитви. А ЗСУ та нам усiм - свое робити, кому на передку, кому в тилу, але разом. Слава Украiнi!
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11.10.2022 02:37 Відповісти
ТАК В 23-00 КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС !!!
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11.10.2022 04:27 Відповісти
На Крымском мосту колёса цистерн размягчались от температуры.
Так что там танки возить уже не рискнут.
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11.10.2022 04:40 Відповісти
Я так зрозумів вони не патрулюють Київ,а сплять тому що як зрозуміти нічні гонки дрифтерів у Києві.
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11.10.2022 08:18 Відповісти
 
 