Поліція Київщини посилює патрулювання вулиць у темний час доби, - Небитов
Київщина посилює патрулювання вулиць у вечірній та нічний час через економію електроенергії заради зниження навантаження на електромережі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав начальник главку обласної Національної поліції Андрій Небитов.
Він зазначив: "Ми від сьогодні збільшуємо кількість зовнішніх нарядів – виводимо їх на вулиці саме у вечірній та нічний час. Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі".
"Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення", - підкреслив Небитов.
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Ми вистоїмо !!
Ми переможемо !!
І ніяка істерика путінської наволочі нічого не змінить.🙂
Так что там танки возить уже не рискнут.