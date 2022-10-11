УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4148 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 204 5

Трасс вимагатиме скликати лідерів НАТО через масований обстріл України

трасс

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок звернеться до лідерів "Великої сімки" (G7) із закликом залишатися непохитними у своїй підтримці України і попросить провести термінову зустріч лідерів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Downing Street, Reuters.

Британія заявила, що російські ракетні удари по цивільних районах Україні є неприйнятними. Трасс заявила, що віртуальна зустріч G7, до якої також приєднається Президент України Володимир Зеленський, є шансом підтвердити єдність протистояння російському вторгненню.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку ми не повинні ні на йоту похитнутися в нашій рішучості допомогти їм (українцям. – Ред.) здобути його (мир. – Ред.)", – має намір заявити Трасс, згідно з витягами, опублікованими її канцелярією.

Крім того, Трасс заявить, що українським військовим успіхам частково сприяла військова та гуманітарна допомога з боку міжнародного співтовариства, а також вплив санкцій на Росію.

Вона наголосить на необхідності збереження санкцій і попросить провести повноцінну зустріч лідерів країн-членів військового альянсу НАТО найближчими днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив з Трасс: "Розраховуємо на лідерство Великої Британії у прикритті нашого неба"

Автор: 

G-7 G7 (1032) НАТО (6408) обстріл (28196) Трасс Елізабет (172)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бубу в запарці не забудьте, тей теж по закликунству, але ще трохи бітуму.
показати весь коментар
11.10.2022 06:54 Відповісти
Сиярту только дома оставьте, а то говном всех обмажет
показати весь коментар
11.10.2022 07:17 Відповісти
Ну соберутся, выразят очередную глубокую обеспокоенность ,наобещают супер-пупер-мега-архи вооружение и разЬедутся по домам с чувством исполненного долга....ссыкуны и трепачи....
показати весь коментар
11.10.2022 07:43 Відповісти
Вони ще повинні заодне розібратись з такими підкацапними країнами, як, наприклад, Мадярія та Болгарія, які на мій погляд тільки тим і займаються що шкодою союзу.
показати весь коментар
11.10.2022 08:08 Відповісти
Має бути рішення НАТО, яке діє зараз на період входження Швеції і Фінляндії, гарантій безпеки для України як кандидата на всту, до моменту вступу України в НАТО.
показати весь коментар
11.10.2022 08:09 Відповісти
 
 