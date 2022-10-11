Трасс вимагатиме скликати лідерів НАТО через масований обстріл України

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок звернеться до лідерів "Великої сімки" (G7) із закликом залишатися непохитними у своїй підтримці України і попросить провести термінову зустріч лідерів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Downing Street, Reuters.

Британія заявила, що російські ракетні удари по цивільних районах Україні є неприйнятними. Трасс заявила, що віртуальна зустріч G7, до якої також приєднається Президент України Володимир Зеленський, є шансом підтвердити єдність протистояння російському вторгненню.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку ми не повинні ні на йоту похитнутися в нашій рішучості допомогти їм (українцям. – Ред.) здобути його (мир. – Ред.)", – має намір заявити Трасс, згідно з витягами, опублікованими її канцелярією.

Крім того, Трасс заявить, що українським військовим успіхам частково сприяла військова та гуманітарна допомога з боку міжнародного співтовариства, а також вплив санкцій на Росію.

Вона наголосить на необхідності збереження санкцій і попросить провести повноцінну зустріч лідерів країн-членів військового альянсу НАТО найближчими днями.

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