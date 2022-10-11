Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Нова Зеландія запровадила чергові санкції проти Російської Федерації. До списку обмежень потрапив російський олігарх Олександр Абрамов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New Zealand Herald.

П'ятдесят один олігарх, включно з Абрамовим стали наступними мішенями нових санкцій Нової Зеландії. Під обмеження потрапили й 24 підтримувані Росією посадовці на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції також зачепили нафту, газ, експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка та ікра.

На Абрамова і членів його родини буде накладена заборона на в'їзд до країни. У тому числі їхнім літакам і суднам буде заборонено входити в повітряний простір і порти Нової Зеландії.

За словами міністра закордонних справ Наная Махути, перед ухваленням рішення щодо мільярдера були проведені "широкі консультації".

"Якщо санкції будуть застосовані в повному обсязі, збитки, які відчують новозеландці, ймовірно, будуть більшими, ніж збитки, які відчує сам пан Абрамов, який не живе тут і має лише невелику частку своїх статків, інвестованих у Новій Зеландії", - заявила голова МЗС.

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