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Окупанти дронами-камікадзе "Shahed-136" атакували Ладижинську ТЕС, - Вінницька ОВА

shahed

Окупанти здійснили атаку на Ладижинську ТЕС.

Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Усі служби працюють.

Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині лунають вибухи: Працює ППО

Автор: 

Вінницька область (1008) обстріл (28196) ТЕЦ (457) Борзов Сергій (50) дрони (4620)


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Топ коментарі
+26
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
·
59 хв
Вы сейчас сами видите какие укрепрайоны орки отгрохали буквально за месяц.И нашим ВСУ приходиться пошагово отбивать каждый метр ложа свои жизни. Представьте!!! Ху..ло почти пол года стагивал войска к Украине и какакие бы мы укрепрайоны построили, если бы не #ублюдки на #Банковой?
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11.10.2022 08:08
+20
Сьогодні чітко зрозуміло, що потрібно Україні для захисту від найзапеклішого ворога росії. Це було зрозуміло і команді 5-го Президента у 2014 році, який розриваючи коаліцію Верховної ради, бо у самих було менше 100 голосів при необхідності 226, щось робили і вже до кігця 2019 року мали новітню ракету "Нептун" і ******* ракету дальньої дії "Грім 2" та інші модернізовані ракети "Вільха М", "Верба", "Буревій" та інші. Перевибрали 5-го Президента і на пост головної людини став _Зеленський, який мав монобільшість у Верхованій Раді, скрізь підтримка і зашкалюючі емоції..., але він все це направив на будування доріг, проігнорувавши ідеї нормально думаючих людей - про оборону. До цього часу тріпаються на вітрі розірвані бігборди "Велике будівництво" - свідок популізма і дурості під час війни, яке зустрічалося на кожних 100 метрах міста... а це була дуже веклика помилка, немає чим зщахищаттися, а час і можливості були.
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11.10.2022 08:24
+19
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXAfDFFhJCvPL2h22wJNSQsI3VKGF5JqZ-Enb03E3BVSktTFm1kxilvxQZ7NhMXuqCL6knUrCcPOITxKa7EJYp6Rq2uYQvLnGN1P_A755OAKNk94ol96IGgV2715aI5wzbet9_QMRL4bz660fP9bgWe&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0336oC2iEyNGGgzXQs7EZFwE3kPPkpQBo3degqkrciZfSvxpWGpmHU573LednP8bb7l?__cft__[0]=AZXAfDFFhJCvPL2h22wJNSQsI3VKGF5JqZ-Enb03E3BVSktTFm1kxilvxQZ7NhMXuqCL6knUrCcPOITxKa7EJYp6Rq2uYQvLnGN1P_A755OAKNk94ol96IGgV2715aI5wzbet9_QMRL4bz660fP9bgWe&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Україні потрібно лобіювати «безпольотну зону», скоординувати на це громадську думку, акції протесту, зараз це буде особливо сильно чутно, тиск може спрацювати. Ні, нам не треба щоб замість нас воювали натівці - нам треба набагато більше систем протиповітряної оборони. У нас низька щильність систем ППО, тому побудувати надійну об'єктиву оборону ми не маємо можливості. Саме тому атака силами в 150 повітряних цілей прорвала оборону в усіх містах.

Краіни НАТО нам дають новітні зенітно-ракетні системи NASAMS та IRIS-T. Але наразі заплановано загалом до 13 таких систем, причому поставки будуть йти повільно.

Але у нас нема часу чекати, нас треба посилення зараз. Настав час для США надати нам зенітно-ракетні системи Patriot та Avenger. На озброєнні армії США близько 500 систем Patriot, і ще близько 300 систем першої модифікації знаходиться на збереженні. Це далекобійні ракети, більш ефективні ніж радянські С-300. Вони нам потрібні, хоч старих модифікацій, бо нам треба зараз створити кільце ЗРС навколо ключових міст для боротьби з достатньо простими цілями - російськими бомбардувальниками, штурмовиками та крилатими ракетами. Все у це є у Америки, і США мають можливість поставити 10-20 Patriot хоча б передостанньої модифікації SM2 із складу ЗС США та ще 20-30 систем першої модифікації з баз зберігання після ремонту. Все це без будь-яких втрат боєздатності своєї армії.

. Patriot може вражати також балістичні ракети, тобто кілька таких комплексів могли б захистити хоча б ключові міста.

Також на озброєнні армії США знаходиться понад 1000 зенітно-ракетних систем малого радіусу діі Avenger. Це машини на шасі всюдихода Humvee, на яких змонтований модуль з ракетами Stinger та радаром управління вогнем. Наявність радару дозволяє різко збільшити ефективність Stinger та дозволяє гарантовано збивати цілі групи крилатих ракет та безпілотників. У США таких машин багато, і якщо наші друзі нас щиро співчувають, то краще за все це зробити передавши в ЗСУ як мінімум сто систем Avenger.

Ну і звичайно, ЗСУ гостро потребують постачання винищувачів F-16 з далекобійними ракетами AMRAAM та керованими бомбами JDAM, з підвіскою ******** прицільних комплексів та комплексів РЕБ. Це дозволило б бити російську авіацію та завдавати удари по наземним цілям з безпечної відстані. Хоча б одна ескадрилья в 12-16 F-16 могла значно посилити безпольотну зону над Україною.

Дайте нас зброю закрити небо, ми збудуємо безпольотну зону самі.
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11.10.2022 08:07
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXAfDFFhJCvPL2h22wJNSQsI3VKGF5JqZ-Enb03E3BVSktTFm1kxilvxQZ7NhMXuqCL6knUrCcPOITxKa7EJYp6Rq2uYQvLnGN1P_A755OAKNk94ol96IGgV2715aI5wzbet9_QMRL4bz660fP9bgWe&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0336oC2iEyNGGgzXQs7EZFwE3kPPkpQBo3degqkrciZfSvxpWGpmHU573LednP8bb7l?__cft__[0]=AZXAfDFFhJCvPL2h22wJNSQsI3VKGF5JqZ-Enb03E3BVSktTFm1kxilvxQZ7NhMXuqCL6knUrCcPOITxKa7EJYp6Rq2uYQvLnGN1P_A755OAKNk94ol96IGgV2715aI5wzbet9_QMRL4bz660fP9bgWe&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Україні потрібно лобіювати «безпольотну зону», скоординувати на це громадську думку, акції протесту, зараз це буде особливо сильно чутно, тиск може спрацювати. Ні, нам не треба щоб замість нас воювали натівці - нам треба набагато більше систем протиповітряної оборони. У нас низька щильність систем ППО, тому побудувати надійну об'єктиву оборону ми не маємо можливості. Саме тому атака силами в 150 повітряних цілей прорвала оборону в усіх містах.

Краіни НАТО нам дають новітні зенітно-ракетні системи NASAMS та IRIS-T. Але наразі заплановано загалом до 13 таких систем, причому поставки будуть йти повільно.

Але у нас нема часу чекати, нас треба посилення зараз. Настав час для США надати нам зенітно-ракетні системи Patriot та Avenger. На озброєнні армії США близько 500 систем Patriot, і ще близько 300 систем першої модифікації знаходиться на збереженні. Це далекобійні ракети, більш ефективні ніж радянські С-300. Вони нам потрібні, хоч старих модифікацій, бо нам треба зараз створити кільце ЗРС навколо ключових міст для боротьби з достатньо простими цілями - російськими бомбардувальниками, штурмовиками та крилатими ракетами. Все у це є у Америки, і США мають можливість поставити 10-20 Patriot хоча б передостанньої модифікації SM2 із складу ЗС США та ще 20-30 систем першої модифікації з баз зберігання після ремонту. Все це без будь-яких втрат боєздатності своєї армії.

. Patriot може вражати також балістичні ракети, тобто кілька таких комплексів могли б захистити хоча б ключові міста.

Також на озброєнні армії США знаходиться понад 1000 зенітно-ракетних систем малого радіусу діі Avenger. Це машини на шасі всюдихода Humvee, на яких змонтований модуль з ракетами Stinger та радаром управління вогнем. Наявність радару дозволяє різко збільшити ефективність Stinger та дозволяє гарантовано збивати цілі групи крилатих ракет та безпілотників. У США таких машин багато, і якщо наші друзі нас щиро співчувають, то краще за все це зробити передавши в ЗСУ як мінімум сто систем Avenger.

Ну і звичайно, ЗСУ гостро потребують постачання винищувачів F-16 з далекобійними ракетами AMRAAM та керованими бомбами JDAM, з підвіскою ******** прицільних комплексів та комплексів РЕБ. Це дозволило б бити російську авіацію та завдавати удари по наземним цілям з безпечної відстані. Хоча б одна ескадрилья в 12-16 F-16 могла значно посилити безпольотну зону над Україною.

Дайте нас зброю закрити небо, ми збудуємо безпольотну зону самі.
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11.10.2022 08:07 Відповісти
Тупість. Тупість. І ще раз тупість.

Нам її ніхто не дасть. А що саме головне вона нам шкідлива! Нас не ********! Російська авіація не залітає донас, а якщо залитить то її збивають! НАС РАКЕТАМИ ОБСТРІЛЮЮТЬ!

І ось щоб ракети збивати нам треба авіацію! Більше авіації! А не безпольотну зону.

Нам треба ПРО! Багато та різних! Нам треба ППО і радарів до них чим побільше. Но точно не якусь безпольотну зону яка заборонить використовувати нам авіацію, бпла та інше і зовсім не захистить від ракет які всеодно будуть літати.
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11.10.2022 08:29 Відповісти
Яку військову академію закінчили? Яким ЗРП командували? Чи так просто спамите? Ви ж пишете речі того ж розряду, що Бутусов. Там різні аспекти. І нічого тупого.
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11.10.2022 08:54 Відповісти
Я знаю що написав теж саме що Бутусов. Один нюанс він підмінив поняття. Він замінив значення терміну безпольотна зона. І в цьому вся проблема! Люди, різні європейці будуть чути про безпольотну зону казатимуть ні-ні і на тому все, все решта що він пропонує йтиме по при вуха і в них не попадатиме. Бо безпольотна зона це коли нічого з авіації не літає. Безпольотна зона це не про ракети, і водночас про можливість літати нам...

"Яку військову академію закінчили? Яким ЗРП командували?" - це логічна помилка. Спростування через особистість. Не треба так.
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11.10.2022 09:13 Відповісти
Може пан Юрій доправить цього листа до пані Спартц, щоб вона пролоббіювала....
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11.10.2022 08:38 Відповісти
А може декому легше лобами по новенькому асфальту постукати? Рраз, і з'явиться те, що потрібно було виготовити за останніх пару років для оборони. А ще раптом на десяток місяців в часі повернемось і прислухаємось до попереджень розвідок і очі відкриємо та побачимо орди кацапів на кордонах.
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11.10.2022 08:51 Відповісти
Так Зеля ше в лютому кричав -- закриите небо .
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11.10.2022 08:42 Відповісти
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
·
59 хв
Вы сейчас сами видите какие укрепрайоны орки отгрохали буквально за месяц.И нашим ВСУ приходиться пошагово отбивать каждый метр ложа свои жизни. Представьте!!! Ху..ло почти пол года стагивал войска к Украине и какакие бы мы укрепрайоны построили, если бы не #ублюдки на #Банковой?
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11.10.2022 08:08 Відповісти
А какие укрепрайоны орки отгрохали и где?
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11.10.2022 08:15 Відповісти
Поiдь подивись у Снiгурiвцi...
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11.10.2022 09:06 Відповісти
Йду..'Ларису" там найду. .
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11.10.2022 14:27 Відповісти
Піди перевір, йолоп.
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11.10.2022 09:12 Відповісти
Дякую. Аби я не знав що ти нормальна, я би подумав що ти й@бнута. Слава Україні!
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11.10.2022 14:29 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 20-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ на їх території у межах 30 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
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11.10.2022 08:25 Відповісти
Думаю на этот вопрос не требует ответа
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11.10.2022 08:33 Відповісти
А якби не підписали мінськ то що ?
Твоя подальша стратегія.
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11.10.2022 10:08 Відповісти
ті укріпрайони, які були необхідні в 2015, в 2015 були й побудовані.
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11.10.2022 10:11 Відповісти
є громадська думка
а є німці мадяри та італійці
які не дадуть про та ппо
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11.10.2022 08:15 Відповісти
граждане Ирана должны в течении 48 часов высланы из Украины, пусть едут домой к своему хитрожопому аятоле
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11.10.2022 08:17 Відповісти
В найдемократичній країні світу ,США,під час другрї світової війни ВСІ японці були поміщені в спеціальні табори.До кінця війни.Серед них були й громадянни США.А ми панькаємось.Телебачення забито «хорошими руzькими»
І стосовно іранців я підтримую.
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11.10.2022 08:33 Відповісти
І їхня власність (перш за все, нерухомість) була конфіскована. Через деякий час після закінчення 2СВ їм дали можливість виїхати з цих таборів. До речі, всесвітньо відомий вчений економічт-футуролог, якого останнім часом всі цитують, Френсіс Фукуяма, народився в родині інтернованих японців
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11.10.2022 09:41 Відповісти
Які на Миколаєвському напрямку наприклад у нас селище Снігурівка 7 місяців нічого зробить неможуть бо закопались рашисти а нас ще на шашлики посилав а тепер коли Миколаїв 7 місяців обстрілюють за шашлики чомусь некаже
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11.10.2022 08:19 Відповісти
Я дивився відео, як воно лктить на ТЕС. Низько, повільно. Його з мисливської картеччю можна херачити. Мисливців по дорозі не було?
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11.10.2022 08:21 Відповісти
В Ладижині виробництво курячого м'яса МХП
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11.10.2022 08:21 Відповісти
той випадок, коли можна запитати з ППО - де ви ходите?👇

Денис Казанський

@den_kazansky

·

https://twitter.com/den_kazansky/status/1579698762137899010 16 мин

Мопеди-камікадзе знову долетіли аж до Вінничини. Не розумію, як їм це вдається? Вони так ревуть, що їх чути за кілометри, і летять повільніше за ракети, які збивають.
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11.10.2022 08:24 Відповісти
Сьогодні чітко зрозуміло, що потрібно Україні для захисту від найзапеклішого ворога росії. Це було зрозуміло і команді 5-го Президента у 2014 році, який розриваючи коаліцію Верховної ради, бо у самих було менше 100 голосів при необхідності 226, щось робили і вже до кігця 2019 року мали новітню ракету "Нептун" і ******* ракету дальньої дії "Грім 2" та інші модернізовані ракети "Вільха М", "Верба", "Буревій" та інші. Перевибрали 5-го Президента і на пост головної людини став _Зеленський, який мав монобільшість у Верхованій Раді, скрізь підтримка і зашкалюючі емоції..., але він все це направив на будування доріг, проігнорувавши ідеї нормально думаючих людей - про оборону. До цього часу тріпаються на вітрі розірвані бігборди "Велике будівництво" - свідок популізма і дурості під час війни, яке зустрічалося на кожних 100 метрах міста... а це була дуже веклика помилка, немає чим зщахищаттися, а час і можливості були.
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11.10.2022 08:24 Відповісти
Про "звезду смерти" забыли уже почти готовую.
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11.10.2022 08:40 Відповісти
Так, зєлєнскій, схоже, сподівався, що нас врятують джедаї з ************. Дороги ж він булував, аби заманити москальські танки, аби джедаям було зручніше рубати їх на київстких вулицях.
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11.10.2022 08:58 Відповісти
Ага а раньше дороги не будували, шоб помощь от джедаев не дошла. Зрада. Токо не понятно тогда куда тогда девались деньги на дороги?
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11.10.2022 09:50 Відповісти
Прівєд, "как паґотка в масквє"?
Програму будівництва доріг створено ще Яценюком. За його прем'єрства було створено і Дорожній фонд та вже було збудовано багато кілометрів нових доріг.
Ця робота була продовжена за керівництва гройсмана.
При цьому Порошенко з обидвома прем'єрами змогли одночасно забезпечити і створення та розвиток справжнього потужного війська, рух в Європу, не зважаючи на постійну протидію тодішньої Верховної Ради.
Зеленський же, маючи монобільшість у ВР, повністю зневажив оборону, припинив ракетні програми, почав переслідувати бойових офіцерів, руйнувати військо. Зате він махав перед писками своїх виборців жупелом "великого будівництва", яке було всього лишень продовженням програми будівництва доріг Яценюка.
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11.10.2022 23:29 Відповісти
Смешно что стараетесь удалять правду. Она от этого не меняется. Вопрос тот же куда тогда девались деньги на строительство дорог при папередниках, километры новых дорог в Донецкой области и километровые кусочки по остальной Украине, ни как не идут в сравнение с великим будивництвом, при увеличении финансирования обороны и строительства дорог и тд? И все это при зруйнованой зебобиками экономике и армии? Приклады ваших фантазий об остановке ракетной программы в сравнении с папередниками?
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12.10.2022 10:44 Відповісти
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11.10.2022 08:25 Відповісти
ЛадижиНська, а не Ладижиська.
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11.10.2022 09:03 Відповісти
Потрібно розірвати дипломатичні відносини з терористичним іраном де правлять релігійні фонатики ,а також маріонетковою білорусю.
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11.10.2022 09:47 Відповісти
И в ето же время у нас спокойно *учатся* иранские студенты которые как я лично видел бродят везде где только можно и наводят дроны и срисовывают местность. Ето пздц таварищи
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11.10.2022 09:54 Відповісти
 
 