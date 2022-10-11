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Окупанти дронами-камікадзе "Shahed-136" атакували Ладижинську ТЕС, - Вінницька ОВА
Окупанти здійснили атаку на Ладижинську ТЕС.
Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136".
Усі служби працюють.
Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Ksenia VB
показати весь коментар11.10.2022 08:08
+20 Анатолий К #427424
показати весь коментар11.10.2022 08:24
+19 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар11.10.2022 08:07
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Україні потрібно лобіювати «безпольотну зону», скоординувати на це громадську думку, акції протесту, зараз це буде особливо сильно чутно, тиск може спрацювати. Ні, нам не треба щоб замість нас воювали натівці - нам треба набагато більше систем протиповітряної оборони. У нас низька щильність систем ППО, тому побудувати надійну об'єктиву оборону ми не маємо можливості. Саме тому атака силами в 150 повітряних цілей прорвала оборону в усіх містах.
Краіни НАТО нам дають новітні зенітно-ракетні системи NASAMS та IRIS-T. Але наразі заплановано загалом до 13 таких систем, причому поставки будуть йти повільно.
Але у нас нема часу чекати, нас треба посилення зараз. Настав час для США надати нам зенітно-ракетні системи Patriot та Avenger. На озброєнні армії США близько 500 систем Patriot, і ще близько 300 систем першої модифікації знаходиться на збереженні. Це далекобійні ракети, більш ефективні ніж радянські С-300. Вони нам потрібні, хоч старих модифікацій, бо нам треба зараз створити кільце ЗРС навколо ключових міст для боротьби з достатньо простими цілями - російськими бомбардувальниками, штурмовиками та крилатими ракетами. Все у це є у Америки, і США мають можливість поставити 10-20 Patriot хоча б передостанньої модифікації SM2 із складу ЗС США та ще 20-30 систем першої модифікації з баз зберігання після ремонту. Все це без будь-яких втрат боєздатності своєї армії.
. Patriot може вражати також балістичні ракети, тобто кілька таких комплексів могли б захистити хоча б ключові міста.
Також на озброєнні армії США знаходиться понад 1000 зенітно-ракетних систем малого радіусу діі Avenger. Це машини на шасі всюдихода Humvee, на яких змонтований модуль з ракетами Stinger та радаром управління вогнем. Наявність радару дозволяє різко збільшити ефективність Stinger та дозволяє гарантовано збивати цілі групи крилатих ракет та безпілотників. У США таких машин багато, і якщо наші друзі нас щиро співчувають, то краще за все це зробити передавши в ЗСУ як мінімум сто систем Avenger.
Ну і звичайно, ЗСУ гостро потребують постачання винищувачів F-16 з далекобійними ракетами AMRAAM та керованими бомбами JDAM, з підвіскою ******** прицільних комплексів та комплексів РЕБ. Це дозволило б бити російську авіацію та завдавати удари по наземним цілям з безпечної відстані. Хоча б одна ескадрилья в 12-16 F-16 могла значно посилити безпольотну зону над Україною.
Дайте нас зброю закрити небо, ми збудуємо безпольотну зону самі.
Нам її ніхто не дасть. А що саме головне вона нам шкідлива! Нас не ********! Російська авіація не залітає донас, а якщо залитить то її збивають! НАС РАКЕТАМИ ОБСТРІЛЮЮТЬ!
І ось щоб ракети збивати нам треба авіацію! Більше авіації! А не безпольотну зону.
Нам треба ПРО! Багато та різних! Нам треба ППО і радарів до них чим побільше. Но точно не якусь безпольотну зону яка заборонить використовувати нам авіацію, бпла та інше і зовсім не захистить від ракет які всеодно будуть літати.
"Яку військову академію закінчили? Яким ЗРП командували?" - це логічна помилка. Спростування через особистість. Не треба так.
@JaWernulsa
·
59 хв
Вы сейчас сами видите какие укрепрайоны орки отгрохали буквально за месяц.И нашим ВСУ приходиться пошагово отбивать каждый метр ложа свои жизни. Представьте!!! Ху..ло почти пол года стагивал войска к Украине и какакие бы мы укрепрайоны построили, если бы не #ублюдки на #Банковой?
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ на їх території у межах 30 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
Твоя подальша стратегія.
а є німці мадяри та італійці
які не дадуть про та ппо
І стосовно іранців я підтримую.
Денис Казанський
@den_kazansky
·
https://twitter.com/den_kazansky/status/1579698762137899010 16 мин
Мопеди-камікадзе знову долетіли аж до Вінничини. Не розумію, як їм це вдається? Вони так ревуть, що їх чути за кілометри, і летять повільніше за ракети, які збивають.
Програму будівництва доріг створено ще Яценюком. За його прем'єрства було створено і Дорожній фонд та вже було збудовано багато кілометрів нових доріг.
Ця робота була продовжена за керівництва гройсмана.
При цьому Порошенко з обидвома прем'єрами змогли одночасно забезпечити і створення та розвиток справжнього потужного війська, рух в Європу, не зважаючи на постійну протидію тодішньої Верховної Ради.
Зеленський же, маючи монобільшість у ВР, повністю зневажив оборону, припинив ракетні програми, почав переслідувати бойових офіцерів, руйнувати військо. Зате він махав перед писками своїх виборців жупелом "великого будівництва", яке було всього лишень продовженням програми будівництва доріг Яценюка.