Окупанти дронами-камікадзе "Shahed-136" атакували Ладижинську ТЕС, - Вінницька ОВА

Окупанти здійснили атаку на Ладижинську ТЕС.

Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Усі служби працюють.

Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

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