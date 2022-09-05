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Вінницька область (748) війна (56290) ППО (1823) Борзов (40)

На Вінниччині лунають вибухи: Працює ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У Вінницькій області жителі чули вибухи, повідомляється про роботу сил Протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги"! В області працює ППО!" - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи на Вінниччині. Наразі в області триває повітряна тривога.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Усатая шлюха просто умоляет, чтобы Украина начала экспорт бавовны в белорусскую область.
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05.09.2022 16:55 Відповісти
Мабуть туди піде льон-довгунець
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05.09.2022 17:51 Відповісти
 
 