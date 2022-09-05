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На Вінниччині лунають вибухи: Працює ППО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Вінницькій області жителі чули вибухи, повідомляється про роботу сил Протиповітряної оборони.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги"! В області працює ППО!" - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи на Вінниччині. Наразі в області триває повітряна тривога.
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Мобильный крематорий
показати весь коментар05.09.2022 16:55 Відповісти Мені подобається 5
Tommy Lee
показати весь коментар05.09.2022 17:51 Відповісти Мені подобається 2
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