На Вінниччині лунають вибухи: Працює ППО

У Вінницькій області жителі чули вибухи, повідомляється про роботу сил Протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги"! В області працює ППО!" - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи на Вінниччині. Наразі в області триває повітряна тривога.

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