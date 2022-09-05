В Винницкой области раздаются взрывы: Работает ПВО

В Винницкой области жители слышали взрывы, сообщается о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"! В области работает ПВО!" – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Винницкой области. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

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