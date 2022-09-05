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В Винницкой области раздаются взрывы: Работает ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Винницкой области жители слышали взрывы, сообщается о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"! В области работает ПВО!" – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Винницкой области. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

Читайте также: В Винницкой области работает ПВО. Воздушный объект уничтожен, - ОВА
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Усатая шлюха просто умоляет, чтобы Украина начала экспорт бавовны в белорусскую область.
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05.09.2022 16:55 Ответить
Мабуть туди піде льон-довгунець
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05.09.2022 17:51 Ответить
 
 