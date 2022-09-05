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В Винницкой области раздаются взрывы: Работает ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Винницкой области жители слышали взрывы, сообщается о работе сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"! В области работает ПВО!" – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о взрывах в Винницкой области. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.
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показать весь комментарий05.09.2022 16:55 Ответить Мне нравится 5
Tommy Lee
показать весь комментарий05.09.2022 17:51 Ответить Мне нравится 2
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