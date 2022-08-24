В Винницкой области работает ПВО. Воздушный объект уничтожен, - ОВА

В Винницкой области объявлена воздушная тревога, во время которой работает ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали. Винничане, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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