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Новости Война
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В Винницкой области работает ПВО. Воздушный объект уничтожен, - ОВА

ппо

В Винницкой области объявлена воздушная тревога, во время которой работает ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали. Винничане, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19011) Винницкая область (1028) обстрел (26850) ПВО (2701) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+7
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24.08.2022 16:12
+5
Порошенко Петро Олексійович?.
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24.08.2022 16:20
+5
ППО працює справно -
Воргів збиває вправно!
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24.08.2022 16:22
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24.08.2022 16:12 Ответить
Вже п'ятий рвз за сьогодні у нас повітряна тривога.Почалось з 5.00.Вінниччина.
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24.08.2022 16:13 Ответить
Тримайтеся! ППО не підведе
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24.08.2022 16:14 Ответить
Порошенко Петро Олексійович?.
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24.08.2022 16:20 Ответить
Цікава аналогія. Про Петра Олексійовича взагалі мови не може бути
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24.08.2022 16:27 Ответить
ну я спершу "запікати" хотів.. Але гадаю, подумають, що я проти нього, а то не є правда
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24.08.2022 17:28 Ответить
І не сподівайтесь.У вінницьку Рошенку не влучить.
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24.08.2022 16:48 Ответить
"Рошенку" в кожне місто! Ось яким будівництвом повинен був зайнятись.... Зеленський!..
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24.08.2022 17:30 Ответить
це додаток до привітання лукашенка з Днем незалежності?
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24.08.2022 16:19 Ответить
ППО працює справно -
Воргів збиває вправно!
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24.08.2022 16:22 Ответить
Суцільні повітряні тривоги, кацапи б'юцця в істериці. Господи, хай кожна ракета, випущена кацапами, повернеться їм на голови.
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24.08.2022 17:00 Ответить
 
 