На Вінниччині працює ППО. Повітряний об’єкт знищено, - ОВА

Наразі у Вінницькій області оголошено повітряну тривогу, під час якої працює ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі. Вінничани, залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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