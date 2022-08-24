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Новини Війна
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На Вінниччині працює ППО. Повітряний об’єкт знищено, - ОВА

ппо

Наразі у Вінницькій області оголошено повітряну тривогу, під час якої працює ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі. Вінничани, залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вчорашній удар по військових об'єктах на Вінниччині: окупанти використали найновіші ракети "Кинджал". Наявна в ЗСУ ППО не може їх ефективно знищувати

Автор: 

армія рф (17185) Вінницька область (1008) обстріл (28196) ППО (3142) ракети (4000)


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Топ коментарі
+7
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24.08.2022 16:12
+5
Порошенко Петро Олексійович?.
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24.08.2022 16:20
+5
ППО працює справно -
Воргів збиває вправно!
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24.08.2022 16:22
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24.08.2022 16:12 Відповісти
Вже п'ятий рвз за сьогодні у нас повітряна тривога.Почалось з 5.00.Вінниччина.
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24.08.2022 16:13 Відповісти
Тримайтеся! ППО не підведе
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24.08.2022 16:14 Відповісти
Порошенко Петро Олексійович?.
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24.08.2022 16:20 Відповісти
Цікава аналогія. Про Петра Олексійовича взагалі мови не може бути
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24.08.2022 16:27 Відповісти
ну я спершу "запікати" хотів.. Але гадаю, подумають, що я проти нього, а то не є правда
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24.08.2022 17:28 Відповісти
І не сподівайтесь.У вінницьку Рошенку не влучить.
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24.08.2022 16:48 Відповісти
"Рошенку" в кожне місто! Ось яким будівництвом повинен був зайнятись.... Зеленський!..
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24.08.2022 17:30 Відповісти
це додаток до привітання лукашенка з Днем незалежності?
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24.08.2022 16:19 Відповісти
ППО працює справно -
Воргів збиває вправно!
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24.08.2022 16:22 Відповісти
Суцільні повітряні тривоги, кацапи б'юцця в істериці. Господи, хай кожна ракета, випущена кацапами, повернеться їм на голови.
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24.08.2022 17:00 Відповісти
 
 