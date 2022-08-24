На Вінниччині працює ППО. Повітряний об’єкт знищено, - ОВА
Наразі у Вінницькій області оголошено повітряну тривогу, під час якої працює ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі. Вінничани, залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні.
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+7 YU ST
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+5 Robert Bodnar
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