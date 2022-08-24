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В оккупированной Новой Каховке прилеты в районе ГЭС. ВИДЕО

Жители оккупированной Новой Каховки сообщают о прилетах вблизи ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых видны пожар и звуки взрывов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань

Новая Каховка (154)


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Топ комментарии
+35
Не йо-ма-йо а з Днем Незалежності!
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24.08.2022 15:40
+24
ибо нефиг подтаскивать б\к к остаткам моста.
Мы всё видим.
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24.08.2022 15:41
+11
Святковий салют до Дня Незалежності
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24.08.2022 16:09
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Не йо-ма-йо а з Днем Незалежності!
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24.08.2022 15:40 Ответить
ибо нефиг подтаскивать б\к к остаткам моста.
Мы всё видим.
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24.08.2022 15:41 Ответить
Притула підтвердить.
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24.08.2022 16:00 Ответить
там H10 Poseidon II летает.
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24.08.2022 16:40 Ответить
Шо там за спутник притулився? ))
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24.08.2022 21:37 Ответить
как-то уже хочется решительного отпора ублюдкам-рашистам
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24.08.2022 16:00 Ответить
Святковий салют до Дня Незалежності
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24.08.2022 16:09 Ответить
Скоре всего в мостик над шлюзом,который не раз латают
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24.08.2022 16:17 Ответить
скорее в последнюю остановку перед мостиком, где они останавливаются, что бы набраться духу для переезда и выкурить последнюю сигарету.
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24.08.2022 17:22 Ответить
А за цим прильтом новенький прильот
У Новій Каховці окупанта "ждьот'!
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24.08.2022 16:20 Ответить
За звуком наче детонування набоїв.
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24.08.2022 17:57 Ответить
О,бавовна!!!
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24.08.2022 18:55 Ответить
 
 