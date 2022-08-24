В оккупированной Новой Каховке прилеты в районе ГЭС. ВИДЕО

Жители оккупированной Новой Каховки сообщают о прилетах вблизи ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых видны пожар и звуки взрывов.

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