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Новини Відео Війна
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В окупованій Новій Каховці прильоти в районі ГЕС. ВIДЕО

Мешканці окупованої Нової Каховки повідомляють про прильоти поблизу ГЕС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи, на яких видно пожежу та звуки вибухів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

Автор: 

Нова Каховка (180)


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Топ коментарі
+35
Не йо-ма-йо а з Днем Незалежності!
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24.08.2022 15:40
+24
ибо нефиг подтаскивать б\к к остаткам моста.
Мы всё видим.
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24.08.2022 15:41
+11
Святковий салют до Дня Незалежності
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24.08.2022 16:09
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Не йо-ма-йо а з Днем Незалежності!
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24.08.2022 15:40 Відповісти
ибо нефиг подтаскивать б\к к остаткам моста.
Мы всё видим.
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24.08.2022 15:41 Відповісти
Притула підтвердить.
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24.08.2022 16:00 Відповісти
там H10 Poseidon II летает.
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24.08.2022 16:40 Відповісти
Шо там за спутник притулився? ))
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24.08.2022 21:37 Відповісти
как-то уже хочется решительного отпора ублюдкам-рашистам
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24.08.2022 16:00 Відповісти
Святковий салют до Дня Незалежності
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24.08.2022 16:09 Відповісти
Скоре всего в мостик над шлюзом,который не раз латают
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24.08.2022 16:17 Відповісти
скорее в последнюю остановку перед мостиком, где они останавливаются, что бы набраться духу для переезда и выкурить последнюю сигарету.
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24.08.2022 17:22 Відповісти
А за цим прильтом новенький прильот
У Новій Каховці окупанта "ждьот'!
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24.08.2022 16:20 Відповісти
За звуком наче детонування набоїв.
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24.08.2022 17:57 Відповісти
О,бавовна!!!
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24.08.2022 18:55 Відповісти
 
 