В окупованій Новій Каховці прильоти в районі ГЕС. ВIДЕО

Мешканці окупованої Нової Каховки повідомляють про прильоти поблизу ГЕС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи, на яких видно пожежу та звуки вибухів.

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