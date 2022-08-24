В окупованій Новій Каховці прильоти в районі ГЕС. ВIДЕО
Мешканці окупованої Нової Каховки повідомляють про прильоти поблизу ГЕС
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи, на яких видно пожежу та звуки вибухів.
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У Новій Каховці окупанта "ждьот'!