Під виглядом виявлення диверсантів окупанти ловлять російських дезертирів на Луганщині, - Гайдай

У Луганській області російські загарбники під виглядом виявлення диверсантів ловлять дезертирів.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому намагаються зникнути. Проводячи пошуки українських патріотів та диверсантів, як от у Старобільську, росіяни одночасно виявляють своїх дезертирів. Останніх достатньо по всій Луганщині", - написав Гайдай.

Голова ОВА додав, що в регіоні також багато поранених окупантів. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії "Вагнер". В одній із дитячих лікарень окупанти поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Через брак вільних місць деяких дітей не долікували та виписали.

Переповнена російськими військовими лікарня в Антрациті.

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